Smešten duboko u tropskom zelenilu ostrva Babeldaob, ovaj skriveni kutak Pacifika nosi titulu glavnog grada Palaua, ali i reputaciju jednog od najmnogoljudnijih glavnih gradova na svetu. Umesto užurbanosti koja se obično vezuje za politička sedišta, Ngerulmud odiše gotovo meditativnom tišinom: uredne, monumentalne državne zgrade stoje usred prirode, bez saobraćaja, gužvi ili gradske vreve.

Grad bez stanovnika

Status glavnog grada dobio je 2006. godine, kada je Palau odlučio da prebaci administraciju iz živopisnog Korora u nov podignut administrativni kompleks na ostrvu Babeldaob. Cilj je bio da se napravi savremeno političko središte, planski izgrađeno i okruženo prostorom za razvoj. Međutim, život u Ngerulmudu nikada nije zaživeo kao u tipičnim urbanim sredinama.

Danas se često opisuje kao glavni grad bez pravog gradskog života, mesto u kojem se obavlja posao, ali u kojem niko zapravo ne stanuje. Neke procene navode da u samom gradu nema nijednog stalnog stanovnika, dok se povremeno statistika preuzima iz obližnje opštine Melekeok, čime se govori o nekoliko stotina ljudi u širem području.

Zanimljivo je i poreklo imena, Ngerulmud na palauanskom znači „mesto gde se meša hrana“, što dodatno pojačava gotovo mitsku atmosferu ovog tihog administrativnog centra.

(B92)

Pročitajte još

Ko se preseli na ovo OSTRVO dobija kuću i 500 evra mesečno

Ko se preseli na ovo OSTRVO dobija kuću i 500 evra mesečno

07:49

Mlada iz BiH odbila da baci bidermajer - POTEZ šokirao sve

Mlada iz BiH odbila da baci bidermajer - POTEZ šokirao sve

18:51

PIKASO RADIO POSTER ZA DOMAĆI FILM: Odbio novac, tražio OVO

PIKASO RADIO POSTER ZA DOMAĆI FILM: Odbio novac, tražio OVO

12:43

"Meni su više pomogli Nemci, nego naši ljudi u dijaspori"

"Meni su više pomogli Nemci, nego naši ljudi u dijaspori"

19:39

JOKIĆ I DENVER U NEVERICI! Bivši Nikolin trener Majkl Meloun ima novi posao - i to koji!
Sport

JOKIĆ I DENVER U NEVERICI! Bivši Nikolin trener Majkl Meloun ima novi posao - i to koji!

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Sport

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

BONUS VIDEO:

#Palau #Palau vesti #Ngerulmud #Ngerulmud vesti #zanimljivosti
Komentari 0
СИН ПОЗНАТОГ ФУДБАЛЕРА И СУДИЈА УБИО ДЕВОЈКУ У МОСТАРУ: Јурио је по улици да јој пресуди

SIN POZNATOG FUDBALERA I SUDIJA UBIO DEVOJKU U MOSTARU: Jurio je po ulici da joj presudi