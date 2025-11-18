Smešten duboko u tropskom zelenilu ostrva Babeldaob, ovaj skriveni kutak Pacifika nosi titulu glavnog grada Palaua, ali i reputaciju jednog od najmnogoljudnijih glavnih gradova na svetu. Umesto užurbanosti koja se obično vezuje za politička sedišta, Ngerulmud odiše gotovo meditativnom tišinom: uredne, monumentalne državne zgrade stoje usred prirode, bez saobraćaja, gužvi ili gradske vreve.

Grad bez stanovnika

Status glavnog grada dobio je 2006. godine, kada je Palau odlučio da prebaci administraciju iz živopisnog Korora u nov podignut administrativni kompleks na ostrvu Babeldaob. Cilj je bio da se napravi savremeno političko središte, planski izgrađeno i okruženo prostorom za razvoj. Međutim, život u Ngerulmudu nikada nije zaživeo kao u tipičnim urbanim sredinama.

Danas se često opisuje kao glavni grad bez pravog gradskog života, mesto u kojem se obavlja posao, ali u kojem niko zapravo ne stanuje. Neke procene navode da u samom gradu nema nijednog stalnog stanovnika, dok se povremeno statistika preuzima iz obližnje opštine Melekeok, čime se govori o nekoliko stotina ljudi u širem području.

Zanimljivo je i poreklo imena, Ngerulmud na palauanskom znači „mesto gde se meša hrana“, što dodatno pojačava gotovo mitsku atmosferu ovog tihog administrativnog centra.

(B92)

BONUS VIDEO: