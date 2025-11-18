Porodice koje se odluče da se presele na Antikiteru dobijaju mesečnu podršku od 500 evra u periodu od tri godine, uz obezbeđenu kuću i zemljište, što njihov novi početak čini gotovo bez troškova. Cilj je da se privuku ljudi spremni za mirniji, sporiji ritam života, daleko od masovnog turizma.

Ostrvo tišine i netaknute prirode

Antikitera je izolovano ostrvo sa divljim plažama, strmim obalama i vrlo skromnom turističkom ponudom. Na ostrvu postoji samo jedan kafić koji po potrebi funkcioniše i kao prodavnica ili mali hostel. Upravo ta jednostavnost i udaljenost od užurbane svakodnevice privlače one koji žele autentičan život u maloj zajednici gde se svi međusobno poznaju.

Slični programi sve češći širom Evrope

Antikitera nije jedinstvena po ovakvoj ponudi. Italija već godinama nudi razne podsticaje, od kuća za jedan evro u Sambući na Siciliji, do subvencija za preseljenje u udaljena sela u Apuliji. U Španiji i Kataloniji pojedine opštine uvode finansijsku pomoć kako bi zadržale stanovništvo i sačuvale škole i osnovne usluge.

