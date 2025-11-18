DŽolin Diaz (48) preselila se u Kaliforniju sa 10 godina, a danas radi u osnovnoj školi kao učiteljica trećeg i četvrtog razreda. U prošlosti je bila u braku, tokom kojeg je dobila dvoje dece – Mejlani Parks i DŽordana. Posle razvoda, živi kao samohrana majka.

Danas je Diaz vrlo aktivna na Instagramu i često dobija poruke od mlađih muškaraca. Zbog njenog vrlo mladolikog izgleda, neki su čak prijavljivali njen Hinge profil misleći da je lažan.

- Meni su nekoliko puta izbrisali profil. Smešno je, mislim da ljudi misle da nisam stvarna pa me prijave - rekla je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa više od 600.000 pratilaca na Instagramu, ova zapanjujuća žena često deli glamurozne selfije i fotografije u bikiniju.

Želi da ljudi upoznaju i njenu pravu ličnost, koja se ne vidi uvek kroz te objave. Smatra da društvene mreže ne prikazuju njenu jednostavnu, prizemljenu prirodu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Više voli da se poveže sa nekim uživo, a tek kasnije da ga uvede u svoj onlajn svet, jer želi da pokaže da nije toliko glamurozna kao što bi se moglo činiti.

Objasnila je svoj stav: - Godine nisu prepreka za mene, ali ne želim da izlazim sa klincima. Nikada ne bih ni razmotrila vezu sa nekim ko je dovoljno mlad da bude prijatelj mojoj ćerki.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŽolin traži zrele muškarce koji ispunjavaju njene kriterijume.

- Prirodno me privlače ambiciozni, motivisani muškarci, neko ko je samouveren, pozitivan i dobro komunicira - objasnila je. 

