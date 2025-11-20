Veliki požar koji je u noći između ponedeljka i utorka, 17. novembra, zahvatio Vjesnikov neboder u Zagrebu, prouzrokovao je veliku materijalnu štetu i doveo u pitanje sudbinu jednog od prepoznatljivih gradskih simbola.

Više od 17 sati gotovo stotinu vatrogasaca borilo se s vatrom koja se širila zgradom. Požar je buknuo oko 23 sata na gornjim spratovima i počeo nekontrolirano da se širi vertikalno, što je stvorilo vrlo opasne uslove. Temperature na fasadi dosezale su preko 500, a unutar zgrade i više od 1000 stepeni Celzijusovih. Vatrogasci su se u jednom trenutku našli odsečeni, a zbog opasnosti od urušavanja, statičari su naredili povlačenje i nastavak gašenja isključivo spolja.

Dok se čeka službeni završetak uviđaja, policija je na informativni razgovor privela nekoliko mlađih osoba koje su navodno viđene kako ulaze u napuštenu zgradu neposredno pre izbijanja vatre. Foto: Jutjub printskrin/Jutarnji list

Kao ključan razlog za brzo širenje požara navode se i veliki propusti u protivpožarnoj zaštiti. Prema nezvaničnim informacijama, zakazali su sistemi poput protivpožarnih prigušivača i vrata, što je omogućilo vatri da se kroz ventilacione i instalacione otvore proširi celom vertikalom.

Sudski veštak za građevinu Žarko Željko upozorio je da je dugotrajno izgaranje verovatno trajno narušilo nosivost konstrukcije, zbog čega je rušenje realnija opcija od sanacije. Zbog opasnosti od pada delova fasade, ključne gradske saobraćajnice poput Slavonske avenije i dela Savskog puta zatvorene su za saobraćaj, što je izazvalo velike gužve.

Foto: Jutjub printskrin/HINA multimedija

Vlada, kao većinski vlasnik, najavila je preduzimanje mera za obnovu, no ovaj događaj otvorio je pitanje važnosti održavanja i protivpožarne sigurnosti. Iako u požaru nije bilo ljudskih žrtava, sudbina nekadašnjeg sedišta više medijskih kuća sada je neizvesna, piše 24sata.hr.

