"Vjesnikov" neboder, odnosno čitav kompleks na raskrsnici Slavonske avenije i Odranske ulice u Zagrebu, već godinama je opterećen sudskim zabeležbama, što zbog dugova, što zbog zajmova koji su na osnovu njega uzeti. U pitanju su milioni evra kojima se jemčilo "Vjesnikovim" neboderom i zemljištem. Nakon što je vatra progutala zgradu pitanje je hoće li, kada i kako biti obnovljena ili uklonjena, a zanimljivo je proveriti šta će sada biti sa jemstvima za ogromne iznose, piše hrvatski "Indeks".

"Pitanje je šta je prava vrednost - zemljište ili zgrade"

Pravni stručnjaci upućeni u ovu problematiku za "Indeks" su podsetili da "Vjesnikov" neboder nije do sada etažiran, što je jedan od preduslova za definisanje vlasništva na nekretninama, ali uprkos tome vlasnici znaju ko šta u zgradi koristi, te koliki im procenat u vlasništvu objekta od gotovo 33 hiljade metara kvadratnih pripada. Da li je požar sada obezvredio njihove udele, pitali su hrvatski novinari stručnjake. Foto: Profimedia

- Udeo u vlasništvu se osim na samom neboderu i okolnim zgradama računa i na zemljište ispod njih. Zato nije nužno da je nekretnina izgubila na vrednosti zbog požara, jer je pitanje šta je zapravo prava vrednost, zemljište na toj lokaciji ili zgrade na njemu. Videćemo hoće li poverioci tražiti nova jemstva, no moguće je da će i nakon požara nebodera nekretnina i dalje imati svoju vrednost. Nije isključeno da je zapravo vrednost nebodera bila zanemariva - objašnjavaju za "Indeks" stručnjaci za pravna i finansijska pitanja.

Zabeležbe od Maje Freundlič do Ivice Todorića

Zanimljivo je da je jednu od zabeležbi na "Vjesnikov" kompleks još 2016. pokušala da stavi novinarka i esejistkinja Maja Freundlič. Dug koji je "Vjesnik" prema njoj imao prelazio je, prema javno dostupnim podacima, milion tadašnjih kuna.

Početkom 2017. zalog je na "Vjesnikovu" nekretninu, i to deo koji je bio u vlasništvu "Tiska", odnosno tada još Ivice Todorića, stavila i Mesna industrija "Braća Pivac". Zabeležba je bila vidljiva oko mesec dana, a upisana je, kako je navedeno, zbog zajma od 30 miliona ondašnjih kuna. Foto: Profimedia

Od 2017. do 2019. na isti taj udeo bila je kao poverilac upisana i osječka "Saponia" i to zbog zajma od oko 120 miliona ondašnjih kuna. Zabeležba je stavljena baš u vreme pred izbacivanje Todorića iz "Agrokora", uoči čega su mediji objavljivali kako panično traži stotine miliona kuna kredita.

Unazad devet godina sporadično se i Republika Hrvatska upisivala na "Vjesnikov" neboder zbog dugova što ih je nekadašnji moćni medijski gigant imao nakon gašenja.

Milijarde evra jemstava i budući planovi

Od 2019. do 2023. na "Tiskov" udeo u ovoj nekretnini bio je zabeležen i britanski fond koji je depozitar "Sberbanke". Oni su upisali založno pravo teško gotovo 1,2 milijarde evra, no u decembru 2023. upisano je brisanje tog zaloga. U međuvremenu je još jedan britanski fond imao upisan zalog od 380 miliona evra, takođe na suvlasnički deo koji je nekada pripadao "Tisku", a nedavno je prešao u vlasništvo "Fortenova Grupe" odnosno njihove ćerke kompanije "FNG Nekretnine". Vlasništvo je upisano u oktobru ove godine.

Jedna od zabeležbi stavljenih ove godine nema nikakvu finansijsku težinu, ali, kako su "Indeksu" objasnili pravnici koji se bave zemljišnoknjižnim slučajevima, zapravo služi da se nekretnina onemogući od dalje preprodaje.

Foto: Jutjub printskrin/Jutarnji list

Stavila ju je,prema zemljišnoknjižnom izvodu, kompanija "Allegheny financial" koja se bavi gradnjom i ulaganjima u nekretninske projekte. Bilo je puno polemike oko njenih stvarnih, neretko kontroverznih vlasnika koji su se, osim toga, kroz godine i menjali. No u javnosti je u njeno ime istupao samo Damir Farkaš, dugogodišnji upravnik firme i bivši menadžer "Hypo Consultantsa".

Kompanija je na "Vjesnikov" kompleks stavila "zabeležbu prvenstvenog reda", što je, prema stručnim obrazloženjima, specifična zabeležba kojom vlasnik nekretnine publikuje da namerava da proda nekretninu ili na njoj zasnuje založno pravo kako bi njome osnovao prvenstveni red za ona prava koja će se upisati na temelju tih poslova. Drugim rečima, od kraja februara ove godine "Allegheny financial" imao je neke od tih planova za svoj udeo u ovoj nekretnini. Istu zabeležbu stavili su i godinu ranije.

I manji suvlasnički delovi pod hipotekama

Svoj udeo od oko 1,3 odsto pre četiri godine založio je i jedini pojedinačni suvlasnik, Krešo Čuljak. Zabeležbu na iznos od oko tri i pol miliona kuna upisao je u korist "Adriatic" osiguranja.

Hrvatski olimpijski odbor na osnovu svog vlasništva u kompleksu podigao je kredit od tri i po miliona evra kako bi obnovio svoje prostorije, a "Plavi radio" svoje je udele stavio pod hipoteku zbog zajma od oko 520 hiljada evra, dok milion evra, prema podacima iz Zemljišnih knjiga, od njih potražuje informatička kompanija "Croz". Foto: Fejsbuk printskrin/Index.hr

Hoće li dugove sada pretvoriti u udeo u vlasništvu ostaje za videti, budući da je "Plavom radiju" uništena sva oprema koju je njihova radio stanica "Laganini FM" koristila za emitovanje.

Udeo koji poseduje "Večernji list", odnosno njegova kompanija "VLM Cvjetno nekretnine", trenutno nije ni pod kakvom hipotekom.

BONUS VIDEO: