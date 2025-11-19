Cela Hrvatska je u šoku nakon što je simbol Zagreba izgoreo. Dok se čekaju rezultati službenog veštačenja, prvi nezvanični tehnički nalazi upućuju na to da se požar koji je zahvatio neboder "Vjesnika" proširio izrazito brzo zbog propusta u protivpožarnoj zaštiti zgrade.

Kako hrvatski portal "Indeks" nezvanično saznaje od vatrogasaca, zakazale su sistemske mere zaštite od požara poput uređaja za gašenje (sprinklera) i tzv. sektorizacije.

Foto: Fejsbuk printskrin/Index.hr

 

 

Požar je trebalo da može da se zadrži tamo gde je i nastao. Ali nije!

Sektorizacija znači da se požar mora zadržati u požarnom sektoru u kojem je nastao.

Primera radi, požar s 15. sprata ne sme se spustiti do prizemlja, niti se sme širiti vertikalno ili horizontalno kroz druge delove zgrade. Vertikalno širenje je moguće, ali samo kontrolisano i u određenom vremenskom okviru, upravo zato što konstrukcija mora biti zaštićena protivpožarnim barijerama.

Foto: Fejsbuk printskrin/Index.hr

 

 

Upravo iz tih razloga jedna od glavnih građevinskih mera su vrata otporna na požar koja bi, barem u teoriji, morala da izdrže dovoljno dugo da zadrže širenje požara. Pod to spada i sprečavanje prolaska vatre kroz ventilacione kanale zbog čega se ugrađuju protivpožarni ventili. 

Istraga bi trebalo da utvrdi tačan uzrok i zašto je "Vjesnik" planuo tako brzo

Takođe, u normalnim uslovima zgrada mora imati i zaštitu spuštenih plafona i instalacionih otvora, koji se u loše održavanim ili zastarelim zgradama često pretvore u dimnjake.

Ako ti elementi ne postoje ili ne funkcionišu, požar može nekontrolisano da prođe kroz plafonske šupljine, ventilaciju ili okna lifta. Upravo ono što se sumnja da se dogodilo u neboderu "Vjesnika".

Foto: Profimedia

 

 

Na kraju, službeno veštačenje i istraga trebalo bi da utvrde da li je u slučaju požara u neboderu "Vjesnika" bilo reči o propustima u održavanju, nedostatku protivpožarnih sistema ili kombinaciji više faktora.

