Požar u zgradi zagrebačkog "Vjesnika" nije ugrozio funkcionisanje poreske uprave, s obzirom da su u njemu bili slkadišteni dokumenti o rešenim, a ne o aktivnim predmetima, potvrdila je danas Poreska uprava Ministarstva finansija.

- Kako se radi o arhivskoj građi, a ne o aktivnim predmetima, ovim požarom nije ugroženo funkcionisanje poreske uprave - kaže se u odgovoru poreske uprave na pitanja medija.

Dodaje se da prema Uredbi o kancelarijskom poslovanju, poreska uprava od 2018. godine predmete vodi i u elektronskom obliku.

U zgradi "Vjesnika", u kojoj je noćas izbio požar, poreska uprava koristila je prostore na sedmom, osmom, devetom i desetom spratu za deo svoje arhive.

Taj prostor poreskoj upravi dodelio je na korišćenje Ministarstvo građevine i državne imovine.

Gašenje će trajati do kraja dana

"Vjesnikov neboder" na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, u kojem je požar izbio juče malo pre ponoći, gori i jutros, padaju delovi pročelja, a s požarom su se cele noć borili zagrebački vatrogasci. Procenjuje se da će njegovo gašenje potrajati ceo dan. Požar gasi 93 vatrogasaca, sa 30 vozila, piše Indeks.hr.

Nakon velikog požara koji je zahvatio zgradu "Večernjeg lista" i čiji se dim širi i na okolna gradska područja, Nastavni zavod za javno zdravlje "Dr. Andrija Štampar" objavio je niz preporuka za zaštitu zdravlja građana, posebno onih koji žive u neposrednoj blizini požara ili se moraju kretati tim područjem. Foto: Fejsbuk printskrin/Index.hr

Preporuke za građane

Stručnjaci savetuju građanima da u područjima gde je dim vidljiv ili se oseti miris paljevine ostanu u zatvorenim prostorima te drže prozore i vrata zatvorenima. Dodatno preporučuju isključivanje ventilacionih sistema koji uvlače spoljašnji vazduh, dok klima-uređaje, ako ih imaju, građani treba da postave na način rada koji koristi recirkulaciju vazduha.

Takođe, savetuju izbegavanje boravka na otvorenom, pogotovo telesnih aktivnosti na izloženim lokacijama i u prometnim zonama. Posebno ranjivima smatraju se deca, starije osobe, te hronični srčani i plućni bolesnici koji bi trebalo da smanje izloženost spoljašnjem vazduhu.

(Indeks)

