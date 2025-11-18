"Vjesnikov neboder" na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, u kojem je požar izbio juče malo pre ponoći, gori i jutros, padaju delovi pročelja, a s požarom su se cele noć borili zagrebački vatrogasci. Procenjuje se da će njegovo gašenje potrajati ceo dan. Požar gasi 93 vatrogasaca, sa 30 vozila, piše Indeks.hr.

Nakon velikog požara koji je zahvatio zgradu "Večernjeg lista" i čiji se dim širi i na okolna gradska područja, Nastavni zavod za javno zdravlje "Dr. Andrija Štampar" objavio je niz preporuka za zaštitu zdravlja građana, posebno onih koji žive u neposrednoj blizini požara ili se moraju kretati tim područjem. Foto: Fejsbuk printskrin/Index.hr

Iz Zavoda ističu kako senzori kvaliteta vazduha na čak 40 lokacija u Zagrebu ne pokazuju znakove zagađenja, no upozoravaju da dim sa zgarišta ipak može kratkotrajno iritirati dišne puteve i izazvati smetnje kod osjetljivijih skupina.

Bačić: Požar dohvatio određene arhive državnih ministarstava

Potpredsednik Vlade i ministar prostornog uređenja, građevine i državne imovine Branko Bačić obišao je danas "Vjesnikov neboder". U izjavi za medije pojasnio je šta se sve točno nalazilo u zgradi "Vjesnika", potvrdivši da je požar dohvatio određene arhive državnih ministarstava, a da su mnogi spratovi u neboderu bili prazni. - Tu je u jednom delu bila arhiva Ministarstva rada i Ministarstva finansija, odnosno Poreske uprave. Brojni spratovi bili su prazni, u njima nije bilo ništa. Ono što je dobro je da dodatan deo kompleksa zgrade u kojem Ministarstvo prostornog uređenja, građevine i državne imovine ima svoje slobodne prostore nije izgoreo - rekao je Bačić. Istaknuo je kako je Republika Hrvatska suvlasnik u ovoj zgradi s još pet pravnih osoba te napomenuo da bi zgrada "Vjesnika" trebalo da bude obnovljena. - Naša namera je da čim se steknu uslovi i utvrdi kakvo je stanje konstrukcije da se krene u obnovu ili uređenje same zgrade. Ona je već sada zahtevala uređenje te smo u postupku i razgovoru s ostalim suvlasnicima kako zgradu obnoviti i urediti - dodao je ministar Bačić.

Preporuke za stanovnike u blizini požara

Stručnjaci savetuju građanima da u područjima gde je dim vidljiv ili se oseti miris paljevine ostanu u zatvorenim prostorima te drže prozore i vrata zatvorenima. Dodatno preporučuju isključivanje ventilacionih sistema koji uvlače spoljašnji vazduh, dok klima-uređaje, ako ih imaju, građani treba da postave na način rada koji koristi recirkulaciju vazduha.

Takođe, savetuju izbegavanje boravka na otvorenom, pogotovo telesnih aktivnosti na izloženim lokacijama i u prometnim zonama. Posebno ranjivima smatraju se deca, starije osobe, te hronični srčani i plućni bolesnici koji bi trebalo da smanje izloženost spoljašnjem vazduhu.

U slučajevima kada je izlazak nužan, građanima se preporučuje korištenje FFP2 ili FFP3 zaštitnih maski koje mogu učinkovito filtrirati čestice iz dima. Foto: Fejsbuk printskrin/Index.hr

Ne provetravati

Građanima se savetuje da odlože provetravanje svojih domova sve dok DHMZ, civilna zaštita i NZJZ "Dr. Andrija Štampar" ne objave da se kvalitet vazduha vratio na stabilan nivo.

Posebne mere opreza preporučuju se osobama s astmom, KOPB-om ili bolestima srca koje bi trebalo da imaju svoje propisane lekove pri ruci. U slučaju simptoma poput iritacije očiju, kašlja, otežanog disanja ili pogoršanja hroničnih tegoba, potrebno je potražiti pomoć lekara.

Iz Zavoda još jednom pozivaju građane da prate isključivo službena obaveštenja DHMZ-a, Uprave civilne zaštite i NZJZ-a te da ne dele neproverene informacije kako se ne bi stvarala panika.

Uprkos opasnom požaru i velikoj količini dima, stručnjaci ponavljaju da dostupni podaci pokazuju kako u ovom trenutku nema merljivog zagađenja vazduha, no naglašavaju da oprez i dalje ostaje ključan.

