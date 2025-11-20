Turska je zemlja bogate istorije, prepoznatljiva po fenomenalnim plažama, kafama, čajevima i specijalitetima, ali i po mudrim rečima.
NJihove poslovice, zbog istorijske bliskosti, dosta podsećaju na poslovice koje smo slušali kao deca, a koje su nam prenosili naši roditelji, bake i dedovi. Iako su se iz isprepletane istorije izrodile mnoge reči koje su i dan-danas u Srbiji i Turskoj slične ili iste, tako postoje i izreke koje nam pristižu iz Turske, a koje su aktuelne i u 21. veku.
Ovih devet poslovica će se čvrsto smestiti u kolevku vaših misli:
1. Dobro vino i lepa žena – to su dva najlepša otrova.
2. Ko se pred jednim klanja, pokazuje drugome leđa.
3. U srcu svakog čoveka skriven je lav.
4. Najbolji dom je srce voljene osobe.
5. Gvožđe se kuje dok je vruće.
6. U strahu su velike oči.
7. Mekano je krilo materino.
8. Novac otvara sva vrata, osim onih s neba.
9. Ako vas žena ne gleda, to ne znači da vas ne vidi.
(Ona.rs)