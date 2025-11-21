Nakon što su imali sveštenika koji se oženio, drugog koji je imao ljubavnicu u mestu, trećeg koji je zatečen sa ljubavnikom "in flaganti", u malom mestu kraj Benkovca meštane je zapravo sablaznio tek prošlogodišnji župnik. NJega je za seksualno uznemiravanje prijavila maloletnica, a onda su izašli na videlo i njegovi ostali pedofilski prestupi. Sud u Zadru osudio ga je na do sada najveću zatvorsku kaznu zbog pedofilije u svešteničkim redovima u Hrvatskoj.

Četrdesetogodišnji bivši župnik Perušića Benkovačkog Darko Marušić ostaje u zatvoru. Sud u Zadru proglasio ga je krivim za seksualno zlostavljanje više maloletnika.

Osuđen na 3 godine i 10 meseci

- A, ko šta zasluži, svakom svoje. Tako to ide, tako bi trebalo da bude. Onda bi trebalo biti korektno, ali baš sve od onih najzaštićenijih do nas najmanjih. Samo nažalost nije uvek tako, nekima se malo progleda - kaže Ivica Zrilić iz Podgrađa, a Eugen Frković iz Benkovca se slaže: - To je strašno, ustvari. Neverovatno upropaštavati tako decu. Mislim da bi ljude trebali za to kazniti. Ja ne znam kolika je visoka kazna, ali u svakom slučaju to bi trebalo jer ako je činio zlodela deci, normalna stvar. Foto: Profimedia

Osuđen je na jedinstvenu zatvorsku kaznu od tri godine i 10 meseci.

- Proglašen je krivim za tri kaznena dela i to: kazneno delo upoznavanja dece s pornografijom, kaznenog dela iskorištavanja dece za pornografiju i kaznenog dela polne zloupotrebe deteta mlađeg od 15 godina u pokušaju - kaže sudija i predstavnik Opštinskog suda u Zadru Davor Dubravica.

Sveštenik kojega je za seksualno uznemiravanje prijavila 16-godišnjakinja u istražnom je zatvoru zadnjih 11 meseci.

- Posle donošenja presude mu je produženo trajanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja dela - dodaje glasnogovornik zadarskog suda na kojemu je osuđujuću presudu donela sudija Mitra Meštrović.

Obrana najavila žalbu

Advokat odbrane Ive Brkić najavio je da će uložiti žalbu i na presudu i na zadržavanje u zatvoru sveštenika o kojemu u Perušiću više ne žele da govore. Policija ga je uhapsila u septembru prošle godine. Došli su bez najave, netom pre jedne sahrane kada je župnik trebalo da održi misu i uhapsili ga pred župljanima.

Od tog dana, 17. septembra 2024., zadarski nadbiskup ga je razrešio svih službi, a izrečene su mu i mere opreza poput zabrane učešća u slavljenju bilo kojeg sakramenta, zabrane odlaska u mesta gde je pastoralno delovao, a od jula ove godine mu je oduzeto i ovlašćenje ispovedanja.

- Vezano za njegov crkveni status, Nadbiskupija čeka pravomoćnu presudu civilnog suda te će potom sprovesti odgovarajući crkveni kazneni proces. Nadbiskupija oštro osuđuje svako kazneno delo, a posebno ono koje uključuje zlostavljanje dece. Izražavamo duboko žaljenje i saosećanje prema žrtvama zlostavljanja i podstičemo sve koji imaju saznanja o mogućim slučajevima zlostavljanja da to odmah prijave nadležnim institucijama - stoji u sopštenju Zadarske nadbiskupije.

Javnosti je poznato više slučajeva sumnjičenja za pedofiliju u crkvenim redovima, a sveštenici su posle toga najčešće odlazili u svešteničke staračke domove. Od dve ranije sudske presude tek je jedan sveštenik odslužio deo kazne, a druga je kazna bila uslovna.

