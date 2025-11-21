Kineska svemirska agencija (CMSA) tada je u saopštenju objavila kako je uzrok sudara bio "sićušan komadić svemirskog otpada" zbog kojeg je napuknuo prozor za posmatranje na letelici. Zbog oštećenja, posada misije Šenzou 21 - Zang Lu, Vu Fei i Zang Hongzang - ostala je u orbiti.

Misija spašavanja u pripremi

Službenici CMSA potvrdili su da rade na slanju sigurne zamenske letelice. Iako zvanični datum povratka nije potvrđen, prema dostupnim informacijama, lansiranje spasilačke misije zakazano je za 25. novembar. U međuvremenu, raste zabrinutost stručnjaka zbog potencijalnih rizika.

Breaking News: Shenzhou-20 crew—Chen Dong, Chen Zhongrui, and Wang Jie—will return to Earth aboard the Shenzhou-21 spaceship and land at Dongfeng Landing Site on November 14 according to CMSA.



The Shenzhou-22 spaceship is scheduled to launch at a later date. pic.twitter.com/Idop9ir2uK — Wu Lei (@wulei2020) November 14, 2025

CMSA nije objavila mnogo detalja, ali poznato je da su se tri astronauta iz prethodne misije vratila na Zemlju letelicom kojom su Lu, Fei i Hongzang stigli na stanicu. Ostaje nejasno zašto svih šest astronauta nije ostalo na stanici dok ne stigne zamenska letelica, iako se nagađa da bi zalihe postale kritične zbog produženog boravka prethodne posade.

Sve veći problem svemirskog otpada

Ovo je već drugi put u poslednje dve godine da su astronauti ostali zarobljeni u orbiti. U martu ove godine, NASA-ini astronauti Bač Vilmor i Suni Viliams sigurno su se vratili na Zemlju nakon što se njihova osmodnevna misija produžila na devet meseci zbog tehničkih problema sa povratnom letelicom.

Jan Osburg, viša inženjerka u korporaciji RAND, izjavila je za "Spejs" da su ovakvi događaji "masivan poziv na buđenje". "To je svakako loša situacija", rekla je, referirajući se na kineske astronaute. "Nadamo se da će se astronauti uskoro sigurno vratiti na Zemlju."

Kako se Zemljina orbita sve više puni svemirskim otpadom, rizik od sudara postaje sve veći problem. Godine 2021. otpad je pogodio Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS) i oštetio deo njene robotske ruke, a poslednjih godina ISS je nekoliko puta morao da izvodi manevre kako bi izbegao leteće krhotine. Puni opseg štete na kineskoj letelici još nije poznat, a svet sa nestrpljenjem iščekuje siguran povratak trojice astronauta.

