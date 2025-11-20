Jedna maloletna osoba javila se policiji i ispričala da je sa grupom mlađih osoba bila u zgradi Vjesnika kritične večeri. Rekla je da su hteli da se popnu na vrh nebodera, ali su na zadnjim spratovima naišli na zaključana vrata pa nisu mogli dalje.

Jedan mladić iz grupe u jednom trenutku je počeo da pali kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tada su se svi, ispričala je navodno ta osoba policiji, razbežali i napustilu zgradu Vjesnika.

Radi se mahom o maloletnim osobama u dobi od oko 16 i 17 godina koji navodno žive u blizini Vjesnika. Foto: Policijska uprava sisačko-moslavačka, Profimedia

- Od trenutka saznanja za požar u poslovnoj zgradi Vjesnika odnosno od samog početka policija je, uz osiguranje mesta događaja i preduzimanja mera radi bezbednosti građana, započela kriminalističko istraživanje. U početnoj fazi, kada govorimo o uviđaju, od velike je važnosti brzo i neometano prikupiti informacije od svih osoba koje policiji mogu dati korisna saznanja o događaju, pa je neugodna okolnost kada se informacije i saznanja javno objave. Naime, navedeno može otežati policijski posao i dovodi u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se saznalo upravo u toj početnoj fazi uviđaja. Potvrđujemo da je dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhapšena i nad njom se sprovodi kriminalističko istraživanje. Budući da nam je važno pravovremeno informisanje, vođeni primarno interesom uspešnog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informisati javnost - stoji u policijskom saopštenju.

