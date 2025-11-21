Najpopularnija doktorka u našoj zemlji, Nada Macura, retko kada priča o svom privatnom životu, a malo ko zna kako je Nada izgledala u mlađim danima.

Na društvenim mrežama pojavila se jedna takva fotografija.

Nada Macura retko kada priča o svom privatnom životu, ali je jednom prilikom podelila sa javnošću detalje koje je malo ko znao.

Kako je tada rekla, živi veoma skromno.

- Nemam velike prohteve. Nemam ni veliki stan. To je stan bivšeg muža i cenim što mi ga je ostavio posle razvoda, inače bih sigurno bila podstanar. Pošto moja porodica živi u Vojvodini, često pomišljam kako bi bilo da se preselim u Novi Sad, ali tamo je sve sporije, mirnije i tiše. Beograd je grad po mom temperamentu: bučan, jasan, glasan i lep - rekla je Macura jednom prilikom. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Inače, Macura se razvela od supruga, a ne krije da joj je on odmah rekao da neće moći da ima dece.

- Veoma davno. I nisam patila za njim. Za nekim drugim ljubavima sam možda više patila, ali nije bilo mnogo onih koje sam baš iskreno volela. Uvek sam bila orijentisana na druge stvari, prvenstveno na učenje i posao. Umem da patim, ali vreme leči sve. Muž mi je pre braka rekao da verovatno neće moći da ima dece, pa da odlučim da li želim da se venčamo. Ipak sam se udala - zaključila je ranije doktorka.

BONUS VIDEO: