Voditelj "Nacionalnog dnevnika" na televiziji Pink, Mihajlo Pavić, pre nešto više od godinu dana, uživo u programu saopštio je lojalnim gledaocima da je doneo odluku da da otkaz, te da ga više neće gledati u tom izdanju.

On se pozdravio sa gledaocima, te naveo da je televizija "Pink", medij u kom je stasao profesionalno.

- Nakon punih osam godina, više nisam deo ružičaste televizije - napisao je on. Foto: Jutjub printskrin/Mihajlo Pavić

- Hvala vam na pažnji i poverenju svih ovih godina. Pink medija grupa je bila kuća u kojoj sam stasavao lično i profesionalno. Mi se vidimo nekad, na nekom drugom mestu. Hvala gledaocima i kolegama, do gledanja - rekao je Mihajlo i oprostio se od kolega i vernih gledaoca.

Postao je voditelj emisije "U krug", koja se bavi aktuelnim društvenim temama oko kojih se kao nacija stalno vrtimo u krug, neumorno debatujući oko naizgled nerešivih pitanja.

