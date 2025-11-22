Vladimira Vovu Jakubaneca meduza je opekla dok je bio u plićaku te je počeo da doziva u pomoć. Dečak je hitno prevezen u bolnicu na Langkaviju u Maleziji u sredu, ali je preminuo četiri dana nakon što je zadobio teške povrede kože.

Porodica iz Habarovska u Rusiji posetila je plažu Čenang dan posle dolaska na svoj prvi, dugo iščekivani odmor, rekao je Vovin otac, 32-godišnji Nikita Jakubanec. - Kad se to dogodilo, bio je u plićaku blizu obale. Iznenada je vrisnuo. Moja supruga ga je izvela iz vode i predala meni pre nego što je otišla po krpu kako bi mu očistila nogu", rekao je Nikita, kako prenosi Miror.

"U tom trenutku moj sin je prestao da diše. Pokušao sam da mu dam veštačko disanje. Drugi turisti su priskočili u pomoć. Odveli su nas do prvih spasilaca, no oni su mu samo očistili ranu sirćetom pre nego što su nas poslali u kliniku, a od tamo ravno u bolnicu." Foto: Profimedia

Ožalošćeni otac rekao je da je bio šokiran i tvrdi da spasioci na plaži nisu mogli da učine ništa više za njegovog sina. Protivotrov koji pomaže u zaustavljanju delovanja otrova nije bio dostupan pa je dečak morao da bude prevezen u bolnicu udaljenu oko 145 km.

‘Želimo da Vovina smrt posluži kao upozorenje‘

"Dete su u gotovo beživotnom stanju doveli članovi porodice. Posle dva sata uspešno je reanimiran. Bolnica je takođe morala da nabaviti protivotrov iz Penanga", rekao je glasnogovornik civilne obrane Langkavija.

Ipak, Vova je preminuo usled komplikacija. Nikita i njegova 32-godišnja supruga i Vovina majka Olga rekli su da neće podizati tužbu zbog nemara, ali žele da smrt njihovog sina posluži kao upozorenje o opasnostima koje predstavljaju morske životinje. Foto: Profimedia

"Verujemo da je to bila svrha njegovog života - spasiti druge, sprečiti buduće tragedije. Vladimir je bio vrlo ljubazan, vrlo pametan. Bili smo srećna porodica", rekao je Nikita Jakubanec.

Olga je rekla kako žele da smrt njihovog sina ima smisla. "Naš sin je naš heroj. On je naš mali anđeo. Svaki dan smo mu govorili da ga volimo, a on je uvek govorio da i on voli nas."

Vova je preminuo u bolnici u Alor Staru. "Lekar je rekao da je naše dete otrovala meduza, zatim mu je srce stalo. Rekao je da je naše dete imalo vrlo velike ozlede na nogama", rekao je Vovin otac.

Majka Olga rekla je da će Vladimira kremirati i njegove posmrtne ostatke odneti natrag u Rusiju, kako je preneo Miror.

