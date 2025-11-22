U saobraćajnoj nesreći koja se kasno sinoć dogodila na putu ka Tuzima poginula je Sara Krnić (29), objavio je Dan.

To je ćerka Edina Krnića, crnogorskog voditelja, putopisca, autora i producenta dokumentarne putopisne emisije „Oko sveta sa Edinom Krnićem“ koja se emituje na nacionalnoj televiziji RTCG od septembra 2022. godine.

 

 

Edin se na društvenim mrežama oprostio od ćerke.

- Sa neizmernom tugom i slomljenim srcem opraštam se od svoje voljene ćerke, Sare, koja je u svojoj 29. godini života tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći. Tvoj odlazak je prekinuo sve ono što si tek počinjala da živiš. Tvoja dobrota, tvoje smehom ispunjene reči i tvoja tišina koja je uvek donosila mir — sve to ostaje u meni, kao najdragoceniji deo mog života. Niko nikada neće moći popuniti prazninu koju si ostavila. Ipak, nastavićeš da živiš u svakom mom koraku, u svakoj misli, u svakom dahu koji udahnem. Hvala ti za svaku radost koju si unela u naš dom, za svaku nežnu reč, za svaku brigu koju si nosila u sebi. Hvala ti što si bila baš takva — blaga, iskrena i čista. Počivaj u miru, moje dete. Zauvek ćeš ostati moja Sara — svetlost koja se ne gasi- naveo je Krnić na Fejsbuku.

(Telegraf

