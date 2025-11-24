Bivši muž voditeljke Jovane Jeremić, političar Vojislav Milošević odlučio je da se oproba u ulozi voditelja.

Vojislav će voditi podkast o automobilima, ali ne na klasičan način, već mnogo emotivnije. Pričaće o gostima i o tome kako su kupili svoj prvi automobil, kao i šta za njih on znači.

Milošević je nekoliko godina proveo u braku sa Jovanom, a taj period ga je naveo da se okuša u ovom poslu i da ono što je naučio od Jovane primeni na ono što voli, odnosno na svoj hobi. NJegov podkast biće sniman na Jutjubu.

U njegovom projektu gosti neće govoriti o konjskim snagama, potrošnji i cenama delova, već će ispred publike otkrivati lične priče: kako su kupili svoj prvi auto, šta su sve prošli zajedno, zašto im baš taj četvorotočkaš znači kao član porodice, koji put im je promenio život i zbog čega automobil može da bude mnogo više od prevoznog sredstva. FOTO: Printskrin Instagram jovanajeremic

Ovim povodom se oglasila i Jovana Jeremić koja je bivšem mužu dala punu podršku:

- Voja ima moju punu podršku da pokrene podkast koji će se baviti emotivnim pričama vezanim za saobraćaj i vožnju automobilima. Automobili su njegova najveća strast i imati svoj podkast o tome oduvek mu je bila velika želja. Lično ću se potruditi da mu pomognem u svemu što bude potrebno - rekla je Jovana, a potom otkrila kakve savete mu je dala:

- Pričala sam s njim pola sata. Savetovala sam ga da mora dobro da osmisli ceo koncept i da ne sme da se zasniva samo na automobilima, već i na emociji. Rekla sam mu da sam tu da ga podržim i da treba da iskoristi svaku priliku da projekat zaživi i bude drugačiji, jer ja verujem u njega. Zaista želim da mu pomognem da ostvari svoje snove. On je to zaslužio, on je jedan veliki vitez koga mnogo volim. Hoću da mu pomognem da mu ovo uspe - poručila je Jovana.

(Informer)

