Pevač Sloba Radanović je prema saznanjima medija od juče ujutru zaglavljen na aerodromu, tako da prošle večeri nije bio u mogućnosti da održi zakazani nastup u Švedskoj.

NJegova supruga, Jelena Radanović, pojavila se prošle večeri na koncertu Baneta Mojićevića, a tom prilikom je za medije otkrila detalje drame koja se dogodila na aerodromu. Foto: ATA images/A. Ahel

Jeja je otkrila da će njenog supruga deportovati danas za Srbiju.

- Sloba je nervozan jako. Neće ići u Švedsku. Mislim da će ih deportovati sutra za Srbiju. Ne znam šta se desilo. Oni imaju razne dozvole, povratne karte. Rekli su im da im neće lupiti zabrane za evropsku uniju, jer je sve u redu, al i da ih neće pustiti u zemlju, jer ipak nešto nije u redu, verovatno organizacija - rekla je pevačeva supruga za Blic.

- Na aerodormu provodi vreme slično kao kod kuće, leži. Imali smo video poziv. Ništa im nisu dali da jedu i piju, kuka zbog toga. Sad su ih odveli, do nekog aparata da sami kupe čips koji ima 26 grama.

(Blic)

