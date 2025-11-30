Mirka Vasiljević u novoj seriji "Nasledstvo" koja počinje sa emitovanjem na TV "Pink" igra kuvaricu.
- Publika da se saživi sa tim likom. Da izazovite neku reakciju. Kada bi igrali samo sebe to nije baš gluma - rekla je ona, a upitana kako je, glumica je rekla:
- Dobra sam. Ima perioda kada se češće pojavljujem, kada malo manje. Radim dosta i imam malo slobodnog vremena. Privatan život iziskuje da sam stalno prisutna- istakla je Mirka.
Na pitanje kakva joj je bila 2025. godina, Mirka je kratko odgovorila:
- Zanimljiva.
Ona se vratila na posao.
- Uvek je lepo raditi, biti produktivan.
- Na kraju krajeva kada godine prođu svi se sećamo onog što je bilo lepo.Ono što je bilo manje lepo, normalno je da ljudski zaboravimo- rekla je Mirka.
Ona je otkrila da li joj deca pišu pisma Dedu Mrazu.
- Meni troje pišu, a ova najmlađa da, ona se raduje - istakla je ona, a na pitanje da li su bili poslušni da im ispune svaku želju, Mirka je rekla:
Što manje gluposti to bolje
- Trudimo se da da, ali i vaspitno da se deluje, da shvate da nebi napravili opet glupost. Jer što manje gluposti to bolje.
Danas izazov biti majka.
- Svako vreme ima nešto svoje. Nešto što je prijatno, nešto što je manje prijatno, pa tako i ovo naše vreme. Mi za drugo vreme ne znamo. Moramo da idemo u korak sa vremenom. Sigurno da smo pitali moju čukunbaku, prabaku sigurno bi one reke da je teško. Možda nisu imali dovoljno hrane. Svako vreme nosi svoje, a na nama je da odigramo najbolje šta znamo i umemo.
Najvažnije je da smo živi i zdravi
- Ono najosnovnije da smo živi i zdravi, da nas prati sreća, lepi momenti. Kada imamo taj začin sreće svaki korak u životu je mnogo lakši. Da krenemo od osnovnog. Kada ste u dobroj energiji, kada ste živi i zdravi onda je lakše da realizujete ciljeve koje ste postavili sebi.
- U životu sve će prići, sve će jednog dana biti juče.