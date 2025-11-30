Pevačica Dragica Radosavljević Cakana iza sebe ima bogatu karijeru, ali pre nego što je okusila ukus slave čistila je tuđe toalete.

Cakana je svojevremeno ispričala kako je zarađivala novac i u šta ga je ulagala.

- Preko Omladinske zadruge sam prvi put radila, sećam se. Sa drugaricom sam čistila mokri čvor. Prvo su nas pitali šta bismo čistile, kao imate i mokri čvor, a mi nismo znale da je to WC. Onda smo prešle na čišćenje gelendera. Mi smo više blejale nego što smo čistile, sa osmehom se prisetila pevačica u emisiji "Iz profila", svojevremeno i otkrila da je svoj prvi zarađeni novac uložila u renoviranje porodične kuće:

- Tada smo renovirali kupatilo, napravili smo pravo kupatilo. Kasnije, kad sam već bila majka kad je bio zemljotres na Kopaoniku, renovirala sam kuću koja je bila oštećena, kazala je Cakana jednom prilikom. Foto: ATA images/A. Ahel

Opustošen porodični dom

Kasnije, pevačici novac nikada nije bio problem, jer ga je radom sticala u velikim količinama.

Međutim, uz bogatstvo i lagodan život, dogodili su se i nemili događaji.

Dragica Radostavljević Cakana i njen suprug, advokat Nebojša Negić, opljačkani su jednom prilikom, a lopovi su iz njihove kuće u Sremčici odneli, pored drugih vrednih stvari, i nakit i satove u vrednosti od 20.000 evra.

Par je tom prilikom bio u šetnju sa psom, nedaleko od kuće, dok su provalnici, kako je objašnjavala tada Cakana, ušli na zadnji ulaz, kroz najmanji prozor koji su razvalili.

- Odneli su skoro sve: nakit, novac, oružje, satove, garderobu, suvenire, i nama druge bitne stvari koje smo godinama skupljali. Samo vrednost nakita iznosi više od 20.000 evra! Ma upropastili su mi život, rekla je tada vidno potresena pevačica.

Još jedna pljačka

Ali, ovo nije jedina pljačka sa kojom se Cakana suočila.

Pevačica je nekoliko godina kasnije bila pokradena usred banke.

- Verovali ili ne, čovek je sačekao da ostavim stvari, pa je uzeo. Samo mi nije jasno da na banci nema njegova slika, jer je uhvaćen na kameri, rekla je pevačica tada i dodala:

- Nisam se uplašila, čega da se uplašim? Samo sam ostala bez veće količine novca. Ja sam uzela deo novca, nije mi bio u fokusu neseser sa parama, na snimku ima sve. Gledao je i čekao da izađem, pa je nestao. Bilo je 850 evra i 60.000 dinara, on tako verovatno i zarađuje. Ne mogu da verujem da takvi šetaju ulicom, istakla je svojevremeno Cakana.

(Kurir)

BONUS VIDEO: