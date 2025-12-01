Tim povodom „Lignjolov Eging Klub Neum“ upozorio je, 30. novembra, na društvenoj mreži Fejsbuk, kupače i ribolovce na opasnost od ribe pauka.

Oni ističu da je reč o jednoj od najotrovnijih riba koje nastanjuju Jadransko more, a posebno upozoravaju na pauka belca, koji se često skriva u plićaku, zakopan u pesak, pa ga je lako nagaziti.

Riba pauk na leđnoj peraji ima otrovne bodlje.

Najčešći način povređivanja ljudi upravo je slučajno gaženje tokom ulaska u more ili boravka u plićaku. Koža oko uboda može promeniti boju od blede do tamnoplave, uz pojavu otoka i mehurića. U težim slučajevima mogu se javiti vrtoglavica, slabost, povišena temperatura, otežano disanje, pa čak i gubitak svesti.

Iz pomenutog kluba poručuju da opreza nikada nije dovoljno.

Kupačima i ribolovcima savetuju da budu naročito pažljivi prilikom rukovanja ulovljenom ribom.

Poseban oprez preporučuju i pri hodanju kroz plićak – upravo zbog pauka koji se gotovo neprimetno skriva u pesku.

