Kako prenosi Ej-Bi-Si7Čikago, gust sneg, snažni udari vetra i nagla pogoršanja vidljivosti stvorili su izuzetno opasne uslove na putevima i u vazdušnom saobraćaju.

Najdramatičniji trenutak dogodio se na auto-putu u državi Indijana, gde su led i jaki sneg izazvali lančani sudar u kom je učestvovalo čak 45 automobila i kamiona.

Uprkos masovnom sudaru i potpunom uništenju vozila, policija je potvrdila da nije bilo ozbiljnih povređenih.

Auto-put je privremeno zatvoren dok su vatrogasci i putari uklanjali olupine i čistili zaleđenu površinu. Olujni sistem danima izaziva poteškoće širom regiona. Meteorolozi upozoravaju na takozvane „snežne mećave “ - kratke, ali veoma intenzivne udare snega koji mogu u trenutku smanjiti vidljivost gotovo na nulu.

Un accidente masivo involucró al menos 45 vehículos este sábado en Indiana, Estados Unidos, durante una tormenta invernal. El choque ocurrió cerca de Tabortown St y la US 40; IN 641, en el condado de Vigo, y provocó el cierre de todos los carriles de la autopista I-70 en… pic.twitter.com/tIt6qM20uJ — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) November 30, 2025

Takvi iznenadni uslovi često iznenade vozače, ostavljajući ih bez vremena za reakciju. Istovremeno, nagli pad temperature stvara tanak sloj leda gotovo nevidljiv golim okom, pretvarajući puteve u klizave površine. Aerodromi su takođe pogođeni.

Prema podacima FlightAware-a više od 1.400 letova je otkazano širom Sjedinjenih Država samo u subotu.

🇺🇸45-Vehicle Pileup Shuts Down I-70 Near Terre Haute as Sudden Snow Squalls Trigger Chaos



🌨️A brutal burst of winter weather turned Interstate 70 into a scrapyard of twisted metal on Saturday morning, after a chain-reaction crash involving roughly 45 vehicles brought westbound… pic.twitter.com/e7dP7lbfwq — Real Global News (@FelastoryMedia) December 1, 2025

Gornji Srednji zapad, gde oluja ne pokazuje znake jenjavanja, najteže je pogođen. Stručnjaci upozoravaju da će zimsko vreme nastaviti da otežava putovanje sve dok olujni sistem ne počne da se povlači ka istoku.

BONUS VIDEO: