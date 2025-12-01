Kako prenosi Ej-Bi-Si7Čikago, gust sneg, snažni udari vetra i nagla pogoršanja vidljivosti stvorili su izuzetno opasne uslove na putevima i u vazdušnom saobraćaju.
Najdramatičniji trenutak dogodio se na auto-putu u državi Indijana, gde su led i jaki sneg izazvali lančani sudar u kom je učestvovalo čak 45 automobila i kamiona.
Uprkos masovnom sudaru i potpunom uništenju vozila, policija je potvrdila da nije bilo ozbiljnih povređenih.
Auto-put je privremeno zatvoren dok su vatrogasci i putari uklanjali olupine i čistili zaleđenu površinu. Olujni sistem danima izaziva poteškoće širom regiona. Meteorolozi upozoravaju na takozvane „snežne mećave “ - kratke, ali veoma intenzivne udare snega koji mogu u trenutku smanjiti vidljivost gotovo na nulu.
Takvi iznenadni uslovi često iznenade vozače, ostavljajući ih bez vremena za reakciju. Istovremeno, nagli pad temperature stvara tanak sloj leda gotovo nevidljiv golim okom, pretvarajući puteve u klizave površine. Aerodromi su takođe pogođeni.
Prema podacima FlightAware-a više od 1.400 letova je otkazano širom Sjedinjenih Država samo u subotu.
Gornji Srednji zapad, gde oluja ne pokazuje znake jenjavanja, najteže je pogođen. Stručnjaci upozoravaju da će zimsko vreme nastaviti da otežava putovanje sve dok olujni sistem ne počne da se povlači ka istoku.
