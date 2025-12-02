Tema je ponovo došla u fokus javnosti nakon nedavne situacije u Sarajevu, kada je nastala fotografija Ace Lukasa i Nasera Orića, a na kojoj je bio i Konjević za zajedničkim stolom.

Na društvenim mrežama sada se ponovo govori o stihovima koje je Konjević otpevao: "Kud si pošo, babo, sa puškom u ruci? Idem, sine, gori Bosna, napali je bjesni vuci. Vukovi su preko Drine prešli, mili sine, ako poginem, ti narasti, osveti me".

Pevač je sada objasnio zašto je snimio tu pesmu, koju, kako tvrdi nikada nije pevao na nastupima, niti će.

- Vidim da dokoni ljudi izvlače šta njima odgovara. Jako ružno. Ja sam čovek koji nikada nije ništa krio i uvek sam stajao iza svojih reči i dela. Što se te pesme tiče, ona je nastala usred teškog bola. Usred rata. Izgubio sam brata. Otpevao sam je samo za sebe. Nikada je nigde nisam izvodio, ni na jednom privatnom veselju, niti na nastupu. Nikada je neću pevati javno. U teškoj situaciji sam je uradio. Nikada i nigde je nisam izvodio, niti ću. Ne mogu ja da bacim pedeset godina svoje karijere i saradnje sa cenjenim i poštovanim ljudima zbog pojedinaca koji žele nemire, svađe i intrige. To nije u redu - rekao je Konjević, prenosi Kurir.

- Niko moju porodičnu tragediju nije istakao javno, niti ja to tražim, ali neki red treba da se zna. Svoj bol nosim u svojoj duši i nikoga ne diram. Veoma sam ponosan što me ljudi u Srbiji izuzetno cene i poštuju i tako je i sa moje strane. Nikada ne bih to zloupotrebio, naprotiv, pevam čistog srca, a oni koji žele da prave zavadu i svađu među narodom, njima na čast i obraz. Takvi i nemaju obraz ni svoj život, nego se kriju iza miša i tastature na društvenim mrežama. To je najlakše, ajde ti stani iza svojih postupaka i u lice reci šta imaš. To je takvima najteže.“

