Ivan je 1990-ih otišao u Austriju s namerom da zaradi novac za svoju porodicu i da se brzo vrati.

Kada je kao mlad otac početkom 1990-ih krenuo u Austriju "samo na nekoliko godina", Ivan B. iz Slavonije bio je uveren da će se brzo vratiti. Plan je bio jednostavan: zaraditi dovoljno da sredi kuću, odgaji decu i obezbedi porodici stabilnost koju tada u Hrvatskoj nije imao. Ali život, kaže, ponekad napiše potpuno drugačiji scenario.

Danas, sa 60 godina, austrijskom penzijom i dvadeset godina iskustva kao taksista u Beču, iskreno priznaje - sve bi drugačije uradio.

"Išao sam zbog novca. Nisam otišao jer sam želeo novi život. Otišao sam jer sam mislio da tako moram. Ali ti 'privremeni planovi' pretvore se u godine, a onda u ceo život", priča Ivan. Foto: Profimedia

U Beču je radio naporno, često po dvanaest sati dnevno, vikendom i praznicima. U taksiju je, kaže, upoznao hiljade ljudi, čuo stotine priča, ali svoju nije imao s kim podeliti.

"U Austriji sam imao kolege, imao sam ljude za kafu, ali nisam imao nikoga kome bih mogao reći: 'Kako si danas?' Znaš, poštuju te, cene tvoj rad, ali nisi njihov. Kad zaključaš vrata stana, ostaneš sam. I tu ti sve dođe", nastavlja on.

Srce na dve strane

Dodaje da je život u inostranstvu prikazan lepše nego što jeste.

"Svi misle da si gore 'kralj' čim imaš platu. Ali niko ne vidi da ti je stan 600 evra, da su računi visoki, da plaćaš i u Hrvatskoj i tamo… A najskuplje od svega je osećati se sam", govori Ivan za Dnevno.hr.

Dok je radio u Beču, njegova supruga i dvoje dece ostali su u Hrvatskoj. Mesečno bi slao gotovo celu platu - za školu, hranu, režije, popravke, sve ono što se u porodičnom životu podrazumeva. Foto: Profimedia

"Koliko god bih poslao, uvek je nešto falilo - i njima, i meni. Oni su imali mene samo preko telefona, a ja sam imao njih samo u mislima", priča Ivan.

"Toliko toga sam propustio"

Najteže su mu padali odlasci nakon kratkih poseta kući.

"Kad odeš, a dete ti stoji na prozoru i gleda te kako odlaziš… Nema te plate koja to vredi. Nijedne", otkriva.

Priseća se i trenutka kada je shvatio da mu je sin već odrastao, a da on nije bio tu.

"Jednom me nazvao i rekao: 'Tata, položio sam vozački'. A ja sam se setio kako sam ga prvi put držao u naručju. Toliko sam toga propustio".

"Vratio bih se odmah"

Danas, kada većinu vremena provodi u rodnom selu, Ivan priznaje da ga i dalje prati osećaj žaljenja. Penzija koju je zaradio omogućava mu mirniji život nego što bi verovatno imao da je ostao u Hrvatskoj, ali cena koju je platio bila je previsoka. Foto: Profimedia

"Novac je dobar sluga, ali loš gospodar. Zaradiš ga, potrošiš ga i opet si na početku. Ali propuštene godine - njih nikad ne vratiš", govori Ivan. Najteže mu je prihvatiti da je žrtvovao vreme koje bi sada dao za sve pare sveta:

"Da sam znao da će život biti ovakav, otišao bih na godinu dana, a ne dvadeset. Ili se ne bih ni vraćao uopšte. Šta ti vredi novac kad ga nemaš s kim deliti?".

"Ovde si čovek, tamo si radnik"

Ipak, danas pokušava da nadoknadi izgubljeno. Dane provodi s unucima, obrađuje vrt, kosi travu, pije kafu sa starim prijateljima. Najdraže mu je kada čuje glasove svoje porodice iz dvorišta.

"Ovde sam živ, tamo sam samo radio. Ovde si čovek, tamo si radnik. I to je razlika", kaže.

U Austriju odlazi samo po potrebi - zbog lekara ili birokratije, i uvek se vraća istog dana.

"Naučio sam lekciju. Ako mogu poručiti mladima: idite, radite, zarađujte… ali ne zaboravite gde vam je dom. I ne mislite da će vas novac usrećiti. Hoće na kratko, ali vas neće zagrliti kad vam je teško", zaključuje.

(Dnevno.hr)

