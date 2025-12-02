Na društvenim mrežama, čim se fotografija pojavila, počeli su da se objavljuju i stihovi koje je Konjević otpevao: "Kud si pošo, babo, sa puškom u ruci? Idem, sine, gori Bosna, napali je bjesni vuci. Vukovi su preko Drine prešli, mili sine, ako poginem, ti narasti, osveti me".

Šerif nije porekao da je tu pesmu snimio, ali je rekao i da je nikada nije javno otpevao, niti će. Međutim, na društvenoj mreži pojavio se snimak Šerifa Konjevića na kojem peva upravo tu pesmu. Kako piše u objavi, snimak je iz 1994. i peva je uživo, ali nije objavljeno gde i na kojoj televiziji.

"Smradovi su prešli preko Drine, mili sine...", čuje se kako peva, umesto kako je u originalu: "Vukovi su preko Drine prešli, mili sine, ako poginem, ti narasti, osveti me..."

Tvrdio da nikad nije izveo tu pesmu

Podsetimo, pevač je za Kurir objasnio zašto je snimio tu pesmu, koju, kako tvrdi nikada nije pevao na nastupima, niti će.

- Vidim da dokoni ljudi izvlače šta njima odgovara. Jako ružno. Ja sam čovek koji nikada nije ništa krio i uvek sam stajao iza svojih reči i dela. Što se te pesme tiče, ona je nastala usred teškog bola. Usred rata. Izgubio sam brata. Otpevao sam je samo za sebe. Nikada je nigde nisam izvodio, ni na jednom privatnom veselju, niti na nastupu. Nikada je neću pevati javno. U teškoj situaciji sam je uradio. Nikada i nigde je nisam izvodio, niti ću. Ne mogu ja da bacim pedeset godina svoje karijere i saradnje sa cenjenim i poštovanim ljudima zbog pojedinaca koji žele nemire, svađe i intrige. To nije u redu - rekao je Konjević.

Konjević je poručio da je čist pred Bogom i narodom.

- Niko moju porodičnu tragediju nije istakao javno, niti ja to tražim, ali neki red treba da se zna. Svoj bol nosim u svojoj duši i nikoga ne diram. Veoma sam ponosan što me ljudi u Srbiji izuzetno cene i poštuju i tako je i sa moje strane. Nikada ne bih to zloupotrebio, naprotiv, pevam čistog srca, a oni koji žele da prave zavadu i svađu među narodom, njima na čast i obraz. Takvi i nemaju obraz ni svoj život, nego se kriju iza miša i tastature na društvenim mrežama. To je najlakše, ajde ti stani iza svojih postupaka i u lice reci šta imaš. To je takvima najteže. Foto: Instagram/naser.oric.67

Podsetimo, Šerif je ispričao sve o susretu Lukasa i Nasera i objasnio kako je do njega došlo.

"Nisam znao ko je Naser Orić"

Aca Lukas tvrdio da nije znao ko je Naser Orić.

- Za stolom su se smenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom - rekao je pevač.

Dodik: "Povredio je sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem"

Da podsetimo, Milorad Dodik je na Tviteru nalogu napisao da je Aca Lukas povredio sve ljude u Republici Srpskoj, jer je sedeo sa Naserom Orićem u društvu.

- Aca Lukas je duboko povredio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem. Zločini koje su Naser Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca su bili monstruozni i zato je Lukas fotografišući se s njim duboko povredio potomke žrtava i srpski narod. Posle ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini - napisao je Milorad Dodik na društvenoj mreži "X".

Oglasio se Naser Orić

Svoju stranu priče oko celokupne situacije izneo je i Naser Orić.

- Digla se kuka i motika, a ja sam njemu prišao i zamolio ga za fotografiju. Verujem da on nije ni znao ko sam ja. To je toliko besmisleno. Ja Acu volim, poštujem njegov rad i njegove pesme, jednostavno volim da slušam kako čovek peva i to je sve - rekao je on.

