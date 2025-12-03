Šerif Konjević gostovao je u emsiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, gde je sa voditeljkom LJiljanom Stanišić govorio o privatnom životu, karijeri, a se dotakao i svojih kolega.

On navodi da postoji snimak gde Haris DŽinović kaže da Konjević čitav život kopira Šabana Šaulića, ali ne može da ga iskopira, te je pevač rekao da je to pogrešna teza.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Nemam ništa protiv DŽinovića, voleo bih da mi pričamo. Ne bi me zabolelo da je to rekao neko drugi. Možda on i ne zna šta je rekao. Hteo je jednom jednom mladom pevaču da objasni da je teško pevati moje pesme. Svako peva na svoj način, nije lako pevati ni njegove pesme. Svi mi imamo neke bojice od nekog kolege, a svako ima svoj stil. Ja mislim da je on vrhunski interpretator.

Na pitanje da li ga je ovaj komentar kolege zaboleo, Konjević odgovara:

Pročitajte još

ISPLIVAO SNIMAK: "Smradovi su preko Drine prešli"

ISPLIVAO SNIMAK: "Smradovi su preko Drine prešli"

12:33

ŠERIF SNIMIO ANTISRPSKU PESMU Nikada je nisam pevao, niti ću

ŠERIF SNIMIO ANTISRPSKU PESMU Nikada je nisam pevao, niti ću

07:15

"VOLIM ACU": Orić se oglasio o Lukasu otkrio u kom su odnosu

"VOLIM ACU": Orić se oglasio o Lukasu otkrio u kom su odnosu

07:54

Otkriveno GDE su se sreli Aca Lukas i Naser Orić (FOTO)

Otkriveno GDE su se sreli Aca Lukas i Naser Orić (FOTO)

07:32

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

- Voleo sam da me nekada u životu pozove i da mi kaže da se šalio. Sa mnom je teško pevati, Bog mi je dao glas i ja to čuvam, ali nikada neću reći za nekoga da ne zna da peva - kaže Konjević.

Konjević kaže da su jednom imali zajednički koncert, bio je veseliji:

- Pevao je, ja sam dolazio, on mi je rekao "škrgavac mali, vidi kako se peva". Mene su nagovorile kolege i prijatelji, rekli su mi kako dozvoljavaš da te neko proziva? Ja sam otišao na binu pored DŽinovića, zagrlio ga, i rekao mu daj malo da ti pomognem, i počeo da pevam lagano i tiho. Ne volim da se takmičim, to su stilovi. On je za mene velika zvezda i umetnik - kaže Konjević.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Ja njega volim i cenim, mi smo se sretali i posle toga, ali on nešto zateže. Da ga sretnem, rekao bih mu "beži, škrgavac", kako on to ume - kaže Šerif Konjević.

RONALDO SE ŽENI - I NE SAMO TO: Kristijano se vraća u Madrid, otkriveni neverovatni detalji!
Sport

RONALDO SE ŽENI - I NE SAMO TO: Kristijano se vraća u Madrid, otkriveni neverovatni detalji!

KAKAV POTEZ! Evo šta je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima
Sport

KAKAV POTEZ! Evo šta je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima

BONUS VIDEO:

#Šerif Konjević #pevač Šerif Konjević #Haris DŽinović i Šerif Konjević #Haris DŽinović #pevač Haris DŽinović #Haris DŽinović vesti #VIP
Komentari 0
ЗА ЗЛО СПРЕМНИ - ОБЈАВИЛИ ЈЕЗИВУ ВЕСТ: "Хрватска ће Србији задати јак ударац", огласио се и министар одбране

ZA ZLO SPREMNI - OBJAVILI JEZIVU VEST: "Hrvatska će Srbiji zadati jak udarac", oglasio se i ministar odbrane