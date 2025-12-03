Šerif Konjević gostovao je u emsiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, gde je sa voditeljkom LJiljanom Stanišić govorio o privatnom životu, karijeri, a se dotakao i svojih kolega.

On navodi da postoji snimak gde Haris DŽinović kaže da Konjević čitav život kopira Šabana Šaulića, ali ne može da ga iskopira, te je pevač rekao da je to pogrešna teza. Foto: ATA images/A. Ahel

- Nemam ništa protiv DŽinovića, voleo bih da mi pričamo. Ne bi me zabolelo da je to rekao neko drugi. Možda on i ne zna šta je rekao. Hteo je jednom jednom mladom pevaču da objasni da je teško pevati moje pesme. Svako peva na svoj način, nije lako pevati ni njegove pesme. Svi mi imamo neke bojice od nekog kolege, a svako ima svoj stil. Ja mislim da je on vrhunski interpretator.

Na pitanje da li ga je ovaj komentar kolege zaboleo, Konjević odgovara:

- Voleo sam da me nekada u životu pozove i da mi kaže da se šalio. Sa mnom je teško pevati, Bog mi je dao glas i ja to čuvam, ali nikada neću reći za nekoga da ne zna da peva - kaže Konjević.

Konjević kaže da su jednom imali zajednički koncert, bio je veseliji:

- Pevao je, ja sam dolazio, on mi je rekao "škrgavac mali, vidi kako se peva". Mene su nagovorile kolege i prijatelji, rekli su mi kako dozvoljavaš da te neko proziva? Ja sam otišao na binu pored DŽinovića, zagrlio ga, i rekao mu daj malo da ti pomognem, i počeo da pevam lagano i tiho. Ne volim da se takmičim, to su stilovi. On je za mene velika zvezda i umetnik - kaže Konjević. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ja njega volim i cenim, mi smo se sretali i posle toga, ali on nešto zateže. Da ga sretnem, rekao bih mu "beži, škrgavac", kako on to ume - kaže Šerif Konjević.

