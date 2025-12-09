Tijana Vučetić je ulogom Petrojke u seriji "Selo gori, a baba se češlja" privukla veliku pažnju širokog auditorijuma.

Lepa glumica je otkrila svima da je preživela nasilje od strane svog partnera, a nakon toga je ušla i u rijaliti "Farma" nakon čega je i pokrenula zahtev za razvod braka.

Ona je 2012. godine boravila s detetom u Sigurnoj kući, a kako je i sama govorila, 3 godine je trpela pravi pakao, a njen partner je često bio pijan i nasilan, pogotovo u periodu kada je bila trudna.

- Nakon mog izlaska s Farme pokrenula sam zahtev za razvod braka. Nemam snage više da trpim fizičko i psihičko nasilje. Ako zbog nekog završite s malim detetom u Sigurnoj kući, taj svakako više nije vredan ni truda ni opraštanja. Sad je kraj, tri godine sam prolazila kroz pakao. Kad je pijan dolazio kući, tukao me je i maltretirao. Dobijala sam teške batine. Dok sam bila trudna, bio je izuzetno loš prema meni. I tad me je tukao, šutirao... Muka mi je kad pomislim na sve to. Iako su mi svi govorili da ga napustim kad je prvi put digao ruku na mene, nisam imala hrabrosti jer sam se plašila da mi ne naudi, a i mnogo sam ga volela - ispričala je Tijana svojevremeno za medije.

Glumica je danas znatno smršala, bavi se i slikanjem, a sada se ponovo pojavila pred kamerama - i to kao takmičarka novog muzičkog formata "Hajpove zvezde".

