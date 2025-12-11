Legendarni fudbaler je došao na ideju da se oproba u drugom sportu, ali ne kao igrač.

Padel važi za jedan od najbrže rastućih sportova širom planete, a Ibrahimović je imao ideju da "padel svet" u Švedskoj podigne na viši nivo.

Foto: Profimedia

 

 

Zlatan Ibrahimović je uložio višemilionski iznos u razvoj ovog sporta u svojoj zemlji. Otvorio je centre u nekoliko gradova u Švedskoj preko svoje mreže "Padel Zenter".

Procena je bila da će popularnost ovog sporta rasti nepromenjenom brzinom, ali doskorašnji fudbaler je na najteži mogući način saznao da je ta procena pogrešna.

Potražnja za terminima za igranje padela znatno je opala u Švedskoj koja sada ima previše terena.

U trenutku kada je padel stigao u ovu zemlju, predstavljen je kao "zlatni sport". Ibrahimović je jedna od javnih ličnosti koja je učestvovala u promociji padela, ali sada se nalazi u problemu.

Foto: Profimedia

 

 

Prema navodima iz Švedske, najveći problem je činjenica da su cene termina ostale visoke i onda kada je interesovanje počelo da opada, a to je samo ubrzalo pad.

U pokušaju da spasi situaciju koliko god je moguće, Zlatan je otvorio padel centar u Milanu.

(Kurir)

