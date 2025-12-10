Ivan Paunić i Ana Ivanović uplovili su u emotivnu vezu 2013. godine, a ubrzo su i započeli zajednički život u Španiji.

Ana Ivanović tada nije želela da daje bilo kakve izjave, međutim Ivan Paunić bio je srećan, pa je znao da se poveri novinarima.

Profimedia

 

 

Pobedu posvetio Ani

- Veoma sam srećan zbog velike pobede i mog pobedonosnog koša, koji posvećujem Ani. Mnogo mi je značila njena podrška! Ne volim da previše pričam u javnosti o svom privatnom život i zahvalan sam medijima što cene moju privatnost. Mislim da je dovoljno samo da kažem da je tačno da smo Ana i ja u ljubavi i da nam je prelepo. Uživamo, podržavamo se međusobno i to je dovoljno za sada, rekao je tada.

Pisalo se da roditelji Ane Ivanović nisu odobravali tu vezu jer su želeli da im se ćerka posveti treninzima.

Pročitajte još

BASTIJAN SPREMAN DA OTKRIJE ISTINU O RAZVODU Ana sve saznala

BASTIJAN SPREMAN DA OTKRIJE ISTINU O RAZVODU Ana sve saznala

08:13

SUD U MINHENU: "Bastijan uporno izbegava susret s Anom"

SUD U MINHENU: "Bastijan uporno izbegava susret s Anom"

14:31

SVAĐALI SE UŽIVO U PROGRAMU: Aca krio vezu sa voditeljkom

SVAĐALI SE UŽIVO U PROGRAMU: Aca krio vezu sa voditeljkom

07:32

NA TERENU, POSLE ŠKOLE: Kako je Željko dobio nadimak Žoc?

NA TERENU, POSLE ŠKOLE: Kako je Željko dobio nadimak Žoc?

11:24

Foto: Milan Maričić/ATA images

 

 

Raskid nakon tri meseca

Nakon tri meseca ljubav je pukla, a on je ispričao da je bio iznenađen, kada ga je ona posle ručka sa roditeljima nazvala i rekla - Ovo je kraj!

- Jedna veza je uništena. Ana i ja nismo više zajedno. A sve zbog medija - rekao je tada Ivan Paunić.

Ivan Paunić sreću je kasnije pronašao sa bivšim misicom Srbije Milicom Jelić sa kojom je dobio sina.

Foto: Milan Maričić/ATA images

 

 

Ana i Bastijan nisu želeli da se vide na suđenju

Inače, kako su mediji prenosili, Ana i Bastijan Švajnštajger tražili su preko advokata da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza. Oni su u braku dobili troje dece, a sada je svako nastavio svojim životom.

Foto: Profimedia

 

 

- Tačno je da je Ana podnela zahtev za razvod braka pre nekoliko dana Opštinskom sudu u Minhenu, i to odeljenju za porodične sporove. I ona i Bastijan su svojim advokatima poručili da ne žele da se vide na suđenju na kome će i zvanično biti razvedeni. Takođe su oboje zamolili svoje advokate da se potrude da se sve završi u što bržem roku - rekao je izvor za "Bild".

(Blic)

TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom
Sport

TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Sport

HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)

BONUS VIDEO:

#VIP #sport #Ana Ivanović #teniserka Ana Ivanović #tajm aut #Ivan Paunić #košarkaš Ivan Paunić #Ana Ivanović i Ivan Paunić veza
Komentari 0
ГОТОВО ЈЕ! Кошаркашки клуб Партизан пронашао новог тренера

GOTOVO JE! Košarkaški klub Partizan pronašao novog trenera