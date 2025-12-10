Ivan Paunić i Ana Ivanović uplovili su u emotivnu vezu 2013. godine, a ubrzo su i započeli zajednički život u Španiji.

Ana Ivanović tada nije želela da daje bilo kakve izjave, međutim Ivan Paunić bio je srećan, pa je znao da se poveri novinarima. Profimedia

Pobedu posvetio Ani

- Veoma sam srećan zbog velike pobede i mog pobedonosnog koša, koji posvećujem Ani. Mnogo mi je značila njena podrška! Ne volim da previše pričam u javnosti o svom privatnom život i zahvalan sam medijima što cene moju privatnost. Mislim da je dovoljno samo da kažem da je tačno da smo Ana i ja u ljubavi i da nam je prelepo. Uživamo, podržavamo se međusobno i to je dovoljno za sada, rekao je tada.

Pisalo se da roditelji Ane Ivanović nisu odobravali tu vezu jer su želeli da im se ćerka posveti treninzima.

Foto: Milan Maričić/ATA images

Raskid nakon tri meseca

Nakon tri meseca ljubav je pukla, a on je ispričao da je bio iznenađen, kada ga je ona posle ručka sa roditeljima nazvala i rekla - Ovo je kraj!

- Jedna veza je uništena. Ana i ja nismo više zajedno. A sve zbog medija - rekao je tada Ivan Paunić.

Ivan Paunić sreću je kasnije pronašao sa bivšim misicom Srbije Milicom Jelić sa kojom je dobio sina. Foto: Milan Maričić/ATA images

Ana i Bastijan nisu želeli da se vide na suđenju

Inače, kako su mediji prenosili, Ana i Bastijan Švajnštajger tražili su preko advokata da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza. Oni su u braku dobili troje dece, a sada je svako nastavio svojim životom.

Foto: Profimedia

- Tačno je da je Ana podnela zahtev za razvod braka pre nekoliko dana Opštinskom sudu u Minhenu, i to odeljenju za porodične sporove. I ona i Bastijan su svojim advokatima poručili da ne žele da se vide na suđenju na kome će i zvanično biti razvedeni. Takođe su oboje zamolili svoje advokate da se potrude da se sve završi u što bržem roku - rekao je izvor za "Bild".

