Ivan Paunić i Ana Ivanović uplovili su u emotivnu vezu 2013. godine, a ubrzo su i započeli zajednički život u Španiji.
Ana Ivanović tada nije želela da daje bilo kakve izjave, međutim Ivan Paunić bio je srećan, pa je znao da se poveri novinarima.
Pobedu posvetio Ani
- Veoma sam srećan zbog velike pobede i mog pobedonosnog koša, koji posvećujem Ani. Mnogo mi je značila njena podrška! Ne volim da previše pričam u javnosti o svom privatnom život i zahvalan sam medijima što cene moju privatnost. Mislim da je dovoljno samo da kažem da je tačno da smo Ana i ja u ljubavi i da nam je prelepo. Uživamo, podržavamo se međusobno i to je dovoljno za sada, rekao je tada.
Pisalo se da roditelji Ane Ivanović nisu odobravali tu vezu jer su želeli da im se ćerka posveti treninzima.
Raskid nakon tri meseca
Nakon tri meseca ljubav je pukla, a on je ispričao da je bio iznenađen, kada ga je ona posle ručka sa roditeljima nazvala i rekla - Ovo je kraj!
- Jedna veza je uništena. Ana i ja nismo više zajedno. A sve zbog medija - rekao je tada Ivan Paunić.
Ivan Paunić sreću je kasnije pronašao sa bivšim misicom Srbije Milicom Jelić sa kojom je dobio sina.
Ana i Bastijan nisu želeli da se vide na suđenju
Inače, kako su mediji prenosili, Ana i Bastijan Švajnštajger tražili su preko advokata da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza. Oni su u braku dobili troje dece, a sada je svako nastavio svojim životom.
- Tačno je da je Ana podnela zahtev za razvod braka pre nekoliko dana Opštinskom sudu u Minhenu, i to odeljenju za porodične sporove. I ona i Bastijan su svojim advokatima poručili da ne žele da se vide na suđenju na kome će i zvanično biti razvedeni. Takođe su oboje zamolili svoje advokate da se potrude da se sve završi u što bržem roku - rekao je izvor za "Bild".
