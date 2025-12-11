Nekadašnji učesnik Zvezda Granda, Stefan Kosmajac, oprostio se od svog oca, legendarnog muzičara Mladena Kosmajca, potresnim rečima koje su duboko dirnule javnost.

Foto:Printskrin/Jutjub/ Zvezde Granda

 

Stefan je na svom Instagram profilu podelio podlednji snimak koji je nastao tokom zajedničkog muzičiranja sa bratom i ocem. Istakao je da takvo sećanje i emocije nikada neće izbledeti.

Foto: Printskrin/Instagram/stefan_kosmajac_official/Jutjub/PESMA KAO LEK – TV DUGA PLUS

 

 

- Naš tata je te večeri imao jednu veliku želju, da mu sinovi sviraju i pevaju. I uživao je, kao što je uvek uživao u muzici, u porodici i u nama. Taj trenutak zauvek će ostati urezan u našim srcima - piše u opisu snimka. 

 

