Nekadašnji učesnik Zvezda Granda, Stefan Kosmajac, oprostio se od svog oca, legendarnog muzičara Mladena Kosmajca, potresnim rečima koje su duboko dirnule javnost.

Foto:Printskrin/Jutjub/ Zvezde Granda

Stefan je na svom Instagram profilu podelio podlednji snimak koji je nastao tokom zajedničkog muzičiranja sa bratom i ocem. Istakao je da takvo sećanje i emocije nikada neće izbledeti.

Stefan je na svom Instagram profilu podelio podlednji snimak koji je nastao tokom zajedničkog muzičiranja sa bratom i ocem. Istakao je da takvo sećanje i emocije nikada neće izbledeti:

- Naš tata je te večeri imao jednu veliku želju, da mu sinovi sviraju i pevaju. I uživao je, kao što je uvek uživao u muzici, u porodici i u nama. Taj trenutak zauvek će ostati urezan u našim srcima - piše u opisu snimka.

