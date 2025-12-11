Nekadašnji učesnik Zvezda Granda, Stefan Kosmajac, oprostio se od svog oca, legendarnog muzičara Mladena Kosmajca, potresnim rečima koje su duboko dirnule javnost.
Stefan je na svom Instagram profilu podelio podlednji snimak koji je nastao tokom zajedničkog muzičiranja sa bratom i ocem. Istakao je da takvo sećanje i emocije nikada neće izbledeti.
- Naš tata je te večeri imao jednu veliku želju, da mu sinovi sviraju i pevaju. I uživao je, kao što je uvek uživao u muzici, u porodici i u nama. Taj trenutak zauvek će ostati urezan u našim srcima - piše u opisu snimka.
Pročitajte još
Stefan je na svom Instagram profilu podelio podlednji snimak koji je nastao tokom zajedničkog muzičiranja sa bratom i ocem. Istakao je da takvo sećanje i emocije nikada neće izbledeti:
- Naš tata je te večeri imao jednu veliku želju, da mu sinovi sviraju i pevaju. I uživao je, kao što je uvek uživao u muzici, u porodici i u nama. Taj trenutak zauvek će ostati urezan u našim srcima - piše u opisu snimka.