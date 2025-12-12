Mladen Kosmajac je preminuo juče, a danas je u 13 časova ispraćen na večni počinak na lokalnom groblju u Nemenikućama.

Posle sahrane, njegov sin Stefan Kosmajac oglasio se emotivnom porukom.

- Hvala svima koji su izjavili saučešće, a i kojima nisu, zdravi i srećni bili. Bog vam dobro dao - napisao je Stefan.

Mladen Petrović, široko poznat pod umetničkim imenom Kosmajac, rođen je 2. oktobra 1942. u selu Nemenikuće na planini Kosmaj, po kojoj je dobio svoj nadimak.

Proslavio se kao narodni pevač i harmonikaš, a njegov prepoznatljiv i jedinstven glas izdvajao ga je među izvođačima. Zbog tog posebnog vokala često je bio smatran jednim od najautentičnijih predstavnika narodne muzike.

