Snežana Ana Divac, supruga proslavljenog košarkaša Vlade Divca, ove godine se, posle više od deset godina ćutanja, prvi put otvoreno osvrnula na aferu koja je godinama punila naslovne strane, saobraćajnu nesreću na Brankovom mostu iz juna 2014. godine, u kojoj je stradao 21-godišnji Luka Jovanović.

Te kobne noći mladića je udarilo vozilo marke mini kantrimen, koje nikada nije pronađeno. Iako istraga nije dala konačne odgovore, u javnosti su se godinama širile glasine da je porodica Divac povezana sa nesrećom, a posebno Snežana Ana, čije se ime najčešće provlačilo. Foto: ATA images/A. Ahel

Snežana Ana Divac se tada detaljnije osvrnula na optužbe koje su godinama kružile, ali je istakla da su, osim nje, na meti javnosti često bili i njena deca, što je, kako je tada navela, za nju bilo posebno bolno:

- Kada smo već na temi "Kantrimena", postojale su glasine da je neko od moje dece vozio ta kola. U skladu sa vrednostima koje imamo, mi štitimo svoju decu. Ne daj Bože da se tako nešto desi, ne daj Bože da neko pogine, i ne daj Bože da je neko od njih vozio, ja bih uradila sve da moje dete odsluži kaznu koju zaslužuje. I to baš iz prevelike ljubavi prema svom detetu, jer verujem da bi na taj način okajao svoj greh i olakšao svoju dušu. Svako od nas štiti svoju decu u skladu sa sopstvenim vrednostima, sve je to ogledalo nas samih - izjavila je Ana Divac u videu na svom TikTok profilu.

Šta se desilo kobne večeri?

Podsetimo, Marko Milićev je osuđen je jer je automobilom "kantrime" na Brankovom mostu pregazio Luku Jovanovića, koji je u tom trenutku sa drugovima gurao pokvarenu "ladu". foto: Printskrin/Jutjub/Tech We Want

Posle nesreće pobegao je u Tursku, pa u Kinu, gde je uhapšen u septembru 2014. i isporučen Srbiji. Naredne godine, osuđen je pred Trećim sudom na četiri i po godine zatvora zbog teškog dela protiv bezbednosti saobraćaja, a iz zatvora Zabela izašao je 2019. godine.

