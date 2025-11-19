"Posle ubistva Jelene Marjanović, ja sam dobila pretnje preko posrednika porodice Zorana Marjanovića, iz tog razloga je i moj brat pretio Zoranu, jer je osetio potrebu da stane u moju zaštitu", rekla je svedok Zorica Gemović na današnjem suđenju u sudnici Višeg suda u Beogradu, koji vodi postupak protiv Zorana zbog sumnje da je 2. aprila 2016. na nasipu u Borči kod Crvenke ubio suprugu Jelenu, inače pevačicu Granda.

Zorica Gemović je inače, bila frizerka ubijene pevačice Jelene Marjanović.

- Dolazila sam kod Jelene u kuću samo kada joj je bilo potrebno feniranje, ali smo uz to uvek sele i da popijemo kafu i da se ispričamo. Ona je bila zatvoren lik, ali znam da je Zoran Marjanović omalovažavao, čak sam i prisustvovala tome kada se ona na primer sprema za nastup i traži odeću. Zoran je uvek imao komentare na to koji za jednu ženu nisu na mestu, ali je Jelena uvek ćutala na to - rekla je Zorica. Foto: P. Milošević

Ona je rekla i da joj je pevačica pričala da nije u dobrim odnosima sa pojedinim članovima Zoranove porodice.

- Pričala mi je da nije u dobrim odnosima sa svekrom i Zoranovim bratom, nije mi se žalila osim kroz priču o svađama sa njima. Takođe, Zoran je kontrolisao Jelenin život, to sam mogla da zaključim kada je pozove po ko zna koliko puta tokom feniranja koje traje 45 minuta - dodala je ona.

Pretnje

Na pitanje da li je tačno da je njen brat pretio Zoranu, svedok je odgovorila da je to istina, ali da, kako tvrdi, postoji razlog.

- Istina je da je moj brat pretio Zoranu, zato što je kao brat stao u moju zaštitu kada sam ja dobila pretnje preko posrednika Zorana Marjanovića - objasnila je Zorica Gemović. Foto: Zoran Jovanović Mačak

Prethodno je optuženi za ubistvo Zoran Marjanović pred sudom još jednom ponovio da, kako tvrdi, nije kriv, ali da ne želi da odgovara na pitanja.

- Ostajem pri svom iskazu. Apsolutno nisam kriv za delo koje mi se stavlja na teret, ali mislim da nema potrebe da se ponavljam, ne zbog inata, nego sam psihički izmoren. Nemam više snage, sve sam rekao i stojim iza svega - kratko je rekao optuženi Marjanović.

"Mama me gleda sa oblaka"

Na današnjem ročištu za govornicom je stala i psiholog dr Ana Najman, koja je veštačila maloletnu ćerku Zorana i Jelene Marjanović dve godine nakon ubistva majke.

- Devojčica je veštačena 2 godine nakon kritičnog događaja, dakle kada je imala 7 godina i 2 meseca. Ona je govorila da je mama gleda sa oblaka i njeni odgovori su bili očekivani za taj uzrast, ali je na primer na crtežu porodice, izostavila lik majke, dok je na istom nacrtala sve ostale članove porodice, verovatno pod uticajem sredine. Često je pominjala strica i strinu, bila je vrlo emotivno vezana za njih, što je normalno nakon gubitka majke i odsustva oca koji je bio u pritvoru tada - obrazložila je psiholog Najman. Foto: Z. Knežević

Podsetimo, na prošlom suđenju prvi put je pušten audio-snimak saslušanja ćerke Marjanovića, kada je na pitanje da li zna gde joj je tata tada rekla da zna da je u pritvoru. Tužilac Nikola Uskoković osvrnuo se danas na taj deo iskaza i veštaka upitao da li je normalno da devojčica zbog uzrasta koristi tu terminologiju.

Veštačenje

Veštak je objasnila da je to nešto što je mogla čuti u kući, te to prema njenom mišljenju nije uopšte čudno.

- Devojčica je takođe rekla da su "tatu pogrešno okrivili da je ubio mamu", a kada je upitana kako to zna, rekla je: "Sama sam shvatila", ima li u njenim odgovorima kontradiktornosti - bilo je naredno pitanje za veštaka Anu Najman, a doktorka se, u svom odgovoru, osvrnula i na devojčicine sposobnosti. Foto: Z. Knežević

- Prema mom mišljenju, te dve rečenice nisu kontradiktorne. Devojčica je radila i test inteligencije koji je iznad proseka i nadmašuje njen uzrast od tada 7 godina. Ona je tokom ispitivanja kod tužioca govorila samo ono čega se seća. Nije mogla znati šta će biti pitana i kako će se odvijati taj proces - zaključila je psiholog.

Nastavak suđenja zakazan je za 16. januar 2026. godine kada će sud doneti odluku da li ima potrebe za tim da se maloletna devojčica ponovo ispita. Kako je rečeno, ukoliko bude potrebno, tražiće se njeno dopunsko veštačenje.

(Kurir)

