Više od hiljadu građanki i građana Mostara danas je izašlo na ulice svog grada nakon ubistva 32-godišnje Aldine Jahić iz Kalesije, prenosi tamošnji "Dnevni avaz".

Ubistvo se podsetimo dogodilo u nedelju oko 18 sati kada je nesretnu devojku u toaletu ugostiteljskog objekta pucnjem iz pištolja usmrtio njen bivši dečko, Anis Kalajdžić (33) iz Mostara.

Foto: Društvene mreže

 

 

Mirna protestna šetnja održana je u organizaciji Inicijative građanki/na Mostara s ciljem da zajedno skrenu pažnju javnosti na problem femicida, nasilja nad ženama.

- Želimo jasno da poručimo da femicid, koji je u nedelju počinjen u Mostaru — ubistvo Aldine Jahić — ne sme ostati nekažnjeno, te da nam bude opomena da na nasilje ne zatvaramo oči - poručili su.

Pročitajte još

MUČNE SCENE: Ispred kuće Jahićeve posle ubistva (VIDEO)

MUČNE SCENE: Ispred kuće Jahićeve posle ubistva (VIDEO)

13:31

(VIDEO) Ovde je Jahićeva bežala od pomahnitalog Kalajdžića

(VIDEO) Ovde je Jahićeva bežala od pomahnitalog Kalajdžića

19:02

MUP o ubistvu Jahićeve: Ubica pokušao i sebi da presudi?

MUP o ubistvu Jahićeve: Ubica pokušao i sebi da presudi?

18:32

JAHIĆEVU SUDIJA UPUCAO U GLAVU: Potresni oproštaji prijatelja

JAHIĆEVU SUDIJA UPUCAO U GLAVU: Potresni oproštaji prijatelja

13:25

Šetnja je počela sa Španskog trga do zgrade MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, potom se nastavila do Kantonalnog tužilaštva u Mostaru, a završila na trgu Ivana Krndelja.

Organizatori su podneli i zahteve odgovornim institucijama, pravosuđu i vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini povodom protesta protiv femicida i nasilja nad ženama i devojčicama.

 

Ovo su zahtevi sa skupa u Mostaru:

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!
Sport

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

NIKO KAO SRBIJA! Nije baš za pohvalu, ali... Ove kvalifikacije za Svetsko prvenstvo Srbi su - baš obeležili
Sport

NIKO KAO SRBIJA! Nije baš za pohvalu, ali... Ove kvalifikacije za Svetsko prvenstvo Srbi su - baš obeležili

  • Zaštita žrtava: Osigurati obaveznu procenu rizika za sva dela nasilja nad ženama na svim nivoima vlasti u BiH. Procenu rizika vršiti prilikom svakog saznanja da postoji neposredna opasnost od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom. Na osnovu toga osigurati maksimalnu zaštitu i podršku žrtvama, uključujući hitne i zaštitne mere.
  • Položaj oštećene: Pružiti svu potrebnu podršku žrtvi nasilja u krivičnom postupku, uključujući odlučivanje o imovinskopravnom zahtevu, a sve kako bi se izbegla njena dodatna traumatizacija. Iz istog razloga je neophodno postupak okončati u razumnom roku, bez dodatnih odlaganja.
  • Pristup servisima podrške: Povećati dostupnost i efikasnost besplatne pravne pomoći za žrtve nasilja te osigurati da sve žrtve budu adekvatno informisane o svojim pravima i dostupnim uslugama.
  • Hitno postupanje: Istrage sprovoditi i optužnice podizati u što kraćem roku od izvršenja, odnosno saznanja o krivičnom delu, posebno onda kada postoji rizik ponovnog počinjenja nasilja, te u situacijama kada su izložene pritiscima i zastrašivanju od strane počinilaca.
  • Disciplinska odgovornost: Pokrenuti disciplinske postupke protiv nadležnih osoba u slučaju propusta pružanja neophodne zaštite.
  • Strože kazne za počinioce: Prilikom izricanja kazni potrebno je uzeti u obzir otežavajuće okolnosti: istorija nasilja u porodici, prisustvo dece delu nasilja, povratak u vršenje dela kao i upotreba oružja. Praksa uvažavanja porodičnog statusa počinioca (suprug, otac...) u vidu izricanja blage kazne mora biti prekinuta. NJome se ohrabruje kultura nekažnjavanja, a žrtvu direktno dovodi u opasnost od odmazde od počinioca nasilja.
  • Kontrola oružja: Pooštriti kontrolu izdavanja dozvola za posedovanje oružja, uključujući oružje za lov. Osobe prijavljene za nasilje u porodici ne smeju imati dozvolu za oružje. Pratiti registar osoba koje poseduju oružani list, uz redovno psihološko profilisanje.
  • Praćenje nasilja: Propisati obavezu uspostavljanja jedinstvene baze podataka, sistem prikupljanja podataka o slučajevima nasilja, te registar počinilaca nasilja radi efikasnijeg praćenja i reagovanja na rodno zasnovano nasilje odnosno femicid te kreiranje politika i programa za prevenciju i zaštitu žrtava.
  • Odgovornost za nečinjenje: Uvesti sankcije za nečinjenje za sve službenike/ce nadležnih institucija koji/e su doprineli da se prijavljeno nasilje okonča femicidom.
  • Jačanje kapaciteta: Osigurati obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih profesionalaca/ki u institucijama koje su prepoznate kao subjekti zaštite, u cilju njihovog senzibilisanja o uzrocima nasilja i posledicama izricanja blage kazne po žene žrtve nasilja i društvo u celini.
  • Govor mržnje: Zahtevamo da nadležne institucije Bosne i Hercegovine hitno uspostave jasne zakonske okvire i mehanizme za praćenje, identifikaciju i sankcionisanje govora mržnje, mizoginije i poziva na nasilje prema ženama na internetu. Tražimo obavezno procesuiranje osoba koje šire nasilne, preteće i ponižavajuće poruke, kao i osiguranje institucionalne zaštite ženama koje su meta digitalnog nasilja.
  • Osigurati da se sredstva za obavezne obuke planiraju na godišnjem nivou unutar budžeta ministarstava nadležnih za pojedinačne institucije koje su prepoznate kao subjekti zaštite.

    • BONUS VIDEO:

    #Aldina Jahić #ubijena Aldina Jahić #Aldina Jahić ubistvo #Aldina Jahić bivši dečko #Aldina Jahić ubica #ubistvo u Mostaru #Kalesija vesti #Sarači #selo Sarači #BIH vesti #Bosna vesti #Bosna i Hercegovina vesti #Mostar vesti #crna hronika vesti #Anis Kalajdžić #ubica Anis Kalajdžić #fudbalski sudija Anis Kalajdžić #femicid #protesti u Mostaru #protesti Mostar #protesti BiH #protesti u BiH #protesti u Bosni #Aldina Jahić vesti
    Komentari 1
    БАЈАТОВИЋ ОТКРИО ПОТЕНЦИЈАЛНЕ КУПЦЕ НИС-А: "Руски капитал мора да буде анулиран"

    BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"