Više od hiljadu građanki i građana Mostara danas je izašlo na ulice svog grada nakon ubistva 32-godišnje Aldine Jahić iz Kalesije, prenosi tamošnji "Dnevni avaz".

Ubistvo se podsetimo dogodilo u nedelju oko 18 sati kada je nesretnu devojku u toaletu ugostiteljskog objekta pucnjem iz pištolja usmrtio njen bivši dečko, Anis Kalajdžić (33) iz Mostara. Foto: Društvene mreže

Mirna protestna šetnja održana je u organizaciji Inicijative građanki/na Mostara s ciljem da zajedno skrenu pažnju javnosti na problem femicida, nasilja nad ženama.

- Želimo jasno da poručimo da femicid, koji je u nedelju počinjen u Mostaru — ubistvo Aldine Jahić — ne sme ostati nekažnjeno, te da nam bude opomena da na nasilje ne zatvaramo oči - poručili su.

Šetnja je počela sa Španskog trga do zgrade MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, potom se nastavila do Kantonalnog tužilaštva u Mostaru, a završila na trgu Ivana Krndelja.

Organizatori su podneli i zahteve odgovornim institucijama, pravosuđu i vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini povodom protesta protiv femicida i nasilja nad ženama i devojčicama.

Ovo su zahtevi sa skupa u Mostaru:

Zaštita žrtava: Osigurati obaveznu procenu rizika za sva dela nasilja nad ženama na svim nivoima vlasti u BiH. Procenu rizika vršiti prilikom svakog saznanja da postoji neposredna opasnost od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom. Na osnovu toga osigurati maksimalnu zaštitu i podršku žrtvama, uključujući hitne i zaštitne mere.

Položaj oštećene: Pružiti svu potrebnu podršku žrtvi nasilja u krivičnom postupku, uključujući odlučivanje o imovinskopravnom zahtevu, a sve kako bi se izbegla njena dodatna traumatizacija. Iz istog razloga je neophodno postupak okončati u razumnom roku, bez dodatnih odlaganja.

Pristup servisima podrške: Povećati dostupnost i efikasnost besplatne pravne pomoći za žrtve nasilja te osigurati da sve žrtve budu adekvatno informisane o svojim pravima i dostupnim uslugama.

Hitno postupanje: Istrage sprovoditi i optužnice podizati u što kraćem roku od izvršenja, odnosno saznanja o krivičnom delu, posebno onda kada postoji rizik ponovnog počinjenja nasilja, te u situacijama kada su izložene pritiscima i zastrašivanju od strane počinilaca.

Disciplinska odgovornost: Pokrenuti disciplinske postupke protiv nadležnih osoba u slučaju propusta pružanja neophodne zaštite.

Strože kazne za počinioce: Prilikom izricanja kazni potrebno je uzeti u obzir otežavajuće okolnosti: istorija nasilja u porodici, prisustvo dece delu nasilja, povratak u vršenje dela kao i upotreba oružja. Praksa uvažavanja porodičnog statusa počinioca (suprug, otac...) u vidu izricanja blage kazne mora biti prekinuta. NJome se ohrabruje kultura nekažnjavanja, a žrtvu direktno dovodi u opasnost od odmazde od počinioca nasilja.

Kontrola oružja: Pooštriti kontrolu izdavanja dozvola za posedovanje oružja, uključujući oružje za lov. Osobe prijavljene za nasilje u porodici ne smeju imati dozvolu za oružje. Pratiti registar osoba koje poseduju oružani list, uz redovno psihološko profilisanje.

Praćenje nasilja: Propisati obavezu uspostavljanja jedinstvene baze podataka, sistem prikupljanja podataka o slučajevima nasilja, te registar počinilaca nasilja radi efikasnijeg praćenja i reagovanja na rodno zasnovano nasilje odnosno femicid te kreiranje politika i programa za prevenciju i zaštitu žrtava.

Odgovornost za nečinjenje: Uvesti sankcije za nečinjenje za sve službenike/ce nadležnih institucija koji/e su doprineli da se prijavljeno nasilje okonča femicidom.

Jačanje kapaciteta: Osigurati obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih profesionalaca/ki u institucijama koje su prepoznate kao subjekti zaštite, u cilju njihovog senzibilisanja o uzrocima nasilja i posledicama izricanja blage kazne po žene žrtve nasilja i društvo u celini.

Govor mržnje: Zahtevamo da nadležne institucije Bosne i Hercegovine hitno uspostave jasne zakonske okvire i mehanizme za praćenje, identifikaciju i sankcionisanje govora mržnje, mizoginije i poziva na nasilje prema ženama na internetu. Tražimo obavezno procesuiranje osoba koje šire nasilne, preteće i ponižavajuće poruke, kao i osiguranje institucionalne zaštite ženama koje su meta digitalnog nasilja.

Osigurati da se sredstva za obavezne obuke planiraju na godišnjem nivou unutar budžeta ministarstava nadležnih za pojedinačne institucije koje su prepoznate kao subjekti zaštite.

