Porodična kuća ubijene Aldine Jahić juče je bila mjesto neme tuge i neverice.

Ekipa tamošnjeg medija "Dnevni avaz" posetila je porodičnu kuću u naselju Sarači kod Kalesije, gde su zatekli članove porodice okupljene za stolom ispred kuće.

Foto: Društvene mreže

 

 

Svi su bili slomljeni bolom zbog gubitka Aldine, čija smrt je potresla ovaj kraj. Svi je pamte kao izuzetno pametnu i finu đevojku.

Porodica nije smogla snage da daje izjave. Kazali su tek da čekaju povratak Aldininog oca Ibrahima, koji je otišao do groblja radi priprema za ukop kćerke.

Ističu da još uvek nemaju informacije o detaljima tragičnog događaja te da čekaju rezultate obdukcije.

DŽenaza će biti najavljena naknadno, nakon što se završe sve potrebne procedure.

(Avaz.ba)

