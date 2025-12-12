Folk pevač Andrija Era Ojdanić (75) uvek je spreman za šalu i dobrog raspoloženja, pa samim tim malo ko zna da se iz a svega toga krije njegova teška sudbina.

Naime, Era ima ćerku Jasminu koja je invalid, a jednom prilikom otvorio je dušu o bolnoj temi, o kojoj retko govori u javnosti.

On je veoma mlad postao otac, za svega 19 godina i tada se susreo sa teškom sudbinom kada je saznao da je dete rođeno sa deformitetom. Foto: ATA images/Antonio Ahel

- Jasmina je invalid od rođenja. Otkad se rodila, Jasmina živi sa mnom. NJu su babice na rođenju izvlačile na vakuum i… Odmalena je vreme provodila sa mojom majkom... Baba Radina je, u stvari, nju odgajila više nego LJupka, jer LJupka je radila godinama, ovde u motelu, tako je to bilo… Kada su je porađale, babice su bebi tom prilikom oštetile neki moždani nerv. Zbog oštećenja tog nerva ona ne može da govori kako treba, osamdeset posto je invalid. Jasmina je, znači, ostala invalid, ali, hvala Bogu, nije invalid sto posto, da je nepokretna, u kolicima, da mora da koristi pelene, znaš već… Hvala Bogu, nije tako, ona samo ima problem sa otežanim govorom. Ona osim toga fenomenalno funkcioniše - pričao je Era.

