Neobičan i pomalo neprijatan trenutak obeležio je nastup ruskog predsednika Vladimira Putina na sednici Međunarodnog foruma za mir i poverenje u Ašhabadu, glavnom gradu Turkmenistana, kada je njegov mikrofon iznenada prestao da radi pred okupljenim svetskim liderima.

Putinu je mikrofon bio isključen punih 34 sekunde baš u trenutku kada je započinjao važan govor, što je izazvalo vidnu nervozu ruskog predsednika. Nakon aplauza u sali, Putin je više puta pokušao da se obrati prisutnima, ali je ubrzo shvatio da ga niko ne čuje.

Vidno uznemiren, osvrtao se oko sebe i gestikulirao, pokušavajući da shvati šta se dešava i da pronađe pomoć kako bi mogao da nastavi obraćanje. Sve to posmatralo je čak 16 šefova država i vlada, među kojima su bili i lideri zemalja članica NATO-a.

😂 Putin was muted



In Ashgabat, the dictator spoke for half a minute without sound until the microphone button was turned on.



This is the same Putin who always shows foreign leaders how to turn on the headphones with simultaneous translation, something that Kremlin propaganda… pic.twitter.com/P4WlouDtEm — NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2025

Tek nakon više neuspešnih pokušaja, jedan od organizatora prišao je Putinu i pokazao mu prekidač kojim se uključuje mikrofon. Nakon što je zvuk konačno proradio, ruski predsednik je kratko rekao „Hvala vam“ i nastavio svoj govor kao da se ništa nije dogodilo.

Ovaj trenutak brzo je postao predmet komentara na društvenim mrežama. Azerbejdžanski list „Minval“ naveo je da je Putin gotovo minut govorio bez zvuka jer je pritisnuo pogrešno dugme, dok su pojedini ukrajinski komentatori otišli i korak dalje, tvrdeći da ruski predsednik nema šta da traži na forumu posvećenom miru. Foto: Profimedia

Medijska kuća ChTD uporedila je Putinovu zbunjenost sa ranijim situacijama u kojima je ruski predsednik stranim liderima u Kremlju pokazivao kako se koriste slušalice za simultani prevod. U tom kontekstu, istaknuto je da se sada situacija simbolično „okrenula“, jer je Putin sam bio taj koji nije umeo da se snađe sa osnovnom tehnikom.

Među liderima kojima se Putin obraćao nalazili su se i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, kao i mađarski premijer Viktor Orban. Putin boravi u dvodnevnoj poseti Turkmenistanu, tokom koje bi trebalo da razgovara i sa predstavnicima Iraka i Irana.

Pažnju medija privukao je i dolazak ruskog predsednika u luksuznoj limuzini „Aurus“, kojom se vozio prašnjavim ulicama turkmenske prestonice, što je dodatno doprinelo kontrastu između imidža moći i trenutka tehničke konfuzije koji je usledio pred kamerama.

BONUS VIDEO: