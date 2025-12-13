Zbog devete epizode serije "Tvrđava" brujala je cela Srbija, i to zbog scene između Nikoline Friganović i Jova Maksića, koji u ovoj ratnoj drami igraju bračni par Baša, a sve zbog žustre rasprave o Jugoslaviji.

Nikola Pejaković je komentarišući radnju serije "Tvrđava" pomenuo i Jugoslaviju zbog koje su, kako kaže, mnogi Srbi propatili, a pate i dalje.

- Ta laž o Jugoslaviji koja traje od 1945. godine i ta zabluda jugoslovenska, to je naša srpska zabluda o Jugoslaviji i jako smo je skupo platili i plaćamo je još uvek - rekao je Pejaković za Kulturni dnevnik RTS-a i dodao:

Foto: N. Skenderija

 

- Za Momčila je najveća tragedija laž koju on vidi, a u kojoj drugi žive čitav život, pa na kraju krajeva i on. Ali, on vidi istinu i vidi uzroke tog nadolazećeg sukoba, vidi kuda to ide i gde može da završi njegov nećak Luka, da njegova budućnost kao i njegove žene nije baš sigurna ni sjajna.

Legendarni glumac je rekao da je tema serije "Tvrđave" neiscrpna i da treba snimati još takvih projekata.

- Serija "Tvrđava" nije napravljena od neke teme koja je kao sapun da se troši. To je takva tema da očekujemo još priča o njoj. Nije to nešto što se izgustira, to je naša rana i o tome treba da govorimo, na taj način se ta rana i čisti. Mislim da je publika to prepoznala i da je zato gledanost tako velika - rekao je glumac.

