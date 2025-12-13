Nekadašnji teniser je jednom prilikom otkrio kako mu je poslvna saradnja sa"Grandom" propala, ali je na kraju sa Sašom Popovićem napravio još bolji biznis plan.

U trenutku kada je biznis počeo da se razvija, izbio je požar i sve je izgorelo do temelja:

– Osnovao sam "Grand"“ produkciju za dve nedelje, ali sam tada već imao bazu sa novcem koji sam zaradio. Nakon par meseci izgoreo nam je studio, sve što smo uložili preko noći je nestalo. I onda je došao kod mene Saša Popović i pitao me šta sad da radimo, a ja sam mu rekao napravićemo još bolji i veći, što se i dogodilo. Moram da odam priznanje Saši on je napravio medijski sjajnu stvar – objasnio je Živojinović u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" . Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Boba se ovom prilikom se dotakao i braka sa Brenom.

– Žena je glava kuće i to Brena zna. Uživamo, volimo se, poštujemo se. Od kako se desilo ovo sa koronom mi bukvalno provodimo 24 časa zajedno. Naš odnos je postao još jači. U braku mora da postoji poštovanje i kompromis – objasnio je on.

Bobina supruga, pevačica Lepa Brena je jednom prilikom otkrila kako se njihom izlazak u Novi Sad tokom zabavljanja završio neslavno:

- Vidim njega, visok, jak, zgodan... Meni je tada bio najlepši muškarac na planeti. Pomislila sam da mu se bacim u naručje, da me vrti i polako spusti, pa da se poljubimo. Ali, bacim se na njega i oboje padnemo dole. Kažem mu da sam zamišljala da će da me podigne i vrti, a on mi kaže: 'Au, koliko si teška' - ispričala je Brena kroz smeh, čak i demonstrirajući pad u emisiji, a koji se desio sa Bobom. Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Shutterstock

