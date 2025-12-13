Kanal prenosi radne scene s mora i deli ih sa svojih 30.000 pratilaca, ali se jedan video posebno izdvaja u moru drugih. Ovaj snimak je pogledan više od dva miliona puta, a sve zahvaljujući neobičnom morskom stvorenju.

Pošto ni sami ribari nisu znali o kojoj vrsti ribe je reč, njena neobična srebrna boja i sjaj ostavili su utisak kao da je u pitanju neki dizajnerski kaiš koji je preplivao Jadran. NJeno latinsko ime je Lepidopus caudatus, poznata je u Hrvatskoj pod nazivom zmijičnjak repaš, a može narasti i više od dva metra.

Iako ne izgleda tako, ova riba je jestiva, a predstavlja tradicionalnu hranu naroda Maori sa Novog Zelanda, gde je poznata pod imenom pāra.

@morskivlaj Zna li itko o kojoj je ribi riječ? @Jakov_Grcic #fyp #morskivlaj #foryou #milostivivlaj #foryoupage #croatia #sea #ribolov #fish #fishing #germany #italy #france #austria #srbia #montenegro ♬ original sound - Morski Vlaj

Riba se inače nije često lovila, već se koristila kao dopunska hrana kada bi se jata ovih riba nasukala na obalu, što je posebno uobičajeno u pojedinim delovima Novog Zelanda. Zanimljivo je videti kako je ova vrsta pronašla put do Jadranskog mora, a svaka čast ribarima koji su je vratili u more i omogućili joj da nastavi svoju avanturu.

