Ovo jezero nalazi se u rasinskom kraju, u blizini Kruševca. Iako je izuzetno lepo, za njega se vezuje legenda od koje se krv ledi u žilama.

Na mestu gde je sada ovo veštačko jezero nekada se nalazilo selo koje je prema legendi delom izmešteno, a delom potopljeno.

Postoji priča da je potopljeno i groblje, kao i crkva. Prema legendi, u vodi se povremeno može uočiti krst sa crkve.

FOTO: Google maps

 

 

Priča deluje još jezivije kada se u obzir uzme i činjenica da se u jezeru svake godine poneko utopi. Među meštanima postoji verovanje da će jezero uzeti onoliko života koliko je grobova potopljeno.

Neobičan je i oblik jezera. Ako ga potražite na "Gugl mapama", možete videti da ima oblik zmaja.

I pored svega ovoga, jezero je veoma atraktivno i privlači turiste, tako da je leti plaža zvana "Pista" prepuna ljudi.

