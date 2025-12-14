Pre nekoloko godina svet je obišla fotografija morbidno gojaznog deteta koje se igra u rezervoaru za vodu pokušavajući da rashladi svoje veliko telo u malom selu u Indoneziji.

Arja je bio toliko veliki da mu nikakva odeća nije pristajala pa je oko njega bio omotan samo sarong. Dane je provodio jedući hrpu nezdrave hrane i pijući gazirana pića što je rezultiralo time da ovo dete dođe do neverovatnih 192 kilograma.

Odlazak u školu bio je nemoguć za Ajru, a onda se sve promenilo. Uz pomoć trenera i kontrolisane ishrane ovaj dečak je smršao preko 102 kilograma, a program mršavljenja trajao je pet godina.

- Svake nedelje smo postepeno smanjivali porcije hrane. Na primer, umesto da pojedem tanjir pirinča, jeo sam samo 5 kašika. Zbog toga nisam ni primetio da sam na dijeti.

Nakon što je smršao, Ajra opet može da hoda, penje se na drveće, igra košarku sa drugarima.

NJego plan vežbe je da svaki dan pređe oko 3 kilometra i 2 sata dnevno se bavi sportom sa prijateljima iz škole.

- 2015. godine nisam ni sanjao da će ovo biti moguće. Sad se osećam drugačije i mnogo bolje - priznao je dečak.

Sa 10 godina Ajra je bio zavisan od gaziranih napitaka i instant rezanaca. Ono što je on jeo za jedna dan, bilo bi dovoljno za dve odrasle osobe.

NJegovi roditelji su pokušavali da mu pomognu, pa su ga držali na strogoj dijeti, ali to je stvorilo samo kontraefekat.

Kada je izašao pomenuti video o njemu, lekari su se ponudili da mu smanje želudac, ali Ajra je morao da smrša sam nekoliko kilograma. To je i uradio, a onda je nakon smanjenja želuca izgubio oko 186 kilograma.

- Pre sam išao na spavanje oko 4 ujutru, a budio se oko 15 h. Sada svako veče idem na spavanje oko 22 h, a ustajem rano ujutru. Sada pazim šta jedem i koliko vežbam. Cilj je da smršam još više - rekao je Ajra, a preneo je Dejli mejl.

