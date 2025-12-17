Izvor blizak pevaču svojevremeno je otkrio da je njegovo pravo ime Alija.

- Kad se dogodio uspon Divljih jagoda, grupe u kojoj je Islamović pevao, čelnici nekadašnjeg "Jugotona" došli su na ideju koja se njemu u početku nije svidela. Menadžeri i članovi izdavačke kuće predložili su Aliji da počne koristiti umetničko ime Alen, uz obrazloženje da to bolje zvuči i da će tako steći veću popularnost među publikom. On se malo nećkao, nije hteo da menja svoje ime, ali je brzo popustio i poslušao njihov savet. Danas gotovo niko ne zna da se Alen zapravo zove Alija jer on u javnosti o tome nikada nije hteo da priča - rekao je svojevremeno izvor.

Islamović je tek nekoliko godina kasnije konačno i potvrdio da je njegovo pravo ime Alija. Foto: ATA images/A. Ahel

- Tačno je. Nema ništa čudno u tome, mnoge svetske zvezde odaberu drugo ime kojim se predstavljaju u javnosti, najčešće neko koje zvuči primamljivije. Tako je bilo i u mom slučaju - izjavio je ranije pevač.

Inače, Islamović je rođen 1957. godine u Sokolcu nedaleko od Bihaća, a jednom prilikom otvoreno je i govorio o svom poreklu.

Foto: ATA images/A. Ahel

Poreklo

- U Novom Pazaru imam mnogo prijatelja, ali i deo porodice, ali se nikada nismo sreli. Otac mi je pričao da smo poreklom iz Sandžaka, a znam da u Novom Pazaru ima Islamovića koji tu dugo žive. Međutim, ni moj otac mi nije znao nešto detaljnije reći o svemu, osim da su nam preci odatle, što verujem da do sada ni niko od vas nije znao - pričao je Islamović.

Podsetimo, Alen je i uspešan biznismen, ima plantažu lešnika od koje odlično zarađuje.

BONUS VIDEO: