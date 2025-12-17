Postoji jednostavno rešenje u vidu starog ruskog trika koji su nekada koristili i njihovi vojnici, a koji će vam pomoći da vam bude toplo na nogama, čak i kada je napolju debeli minus. Reč je o domaćoj "izolaciji" za cipele.

Pre svega važno je da po cičoj zimi ne nosite uske cipele ili čizme, idealno bi bilo kada bi vam čak bile i pola broja veće. Kada stopala nemaju prostor da "dišu", odnosno kada vam je obuća knap ili tesna, cirkulacija krvi je otežana i sloj vazduha nestaje.

Još jednu važnu stavku treba imati na umu; stopala moraju da vam budu suva da se ne bi smrzla, što podrazumeva i da ne bi trebalo da se oznoje. Zato pre nego što se obujete na oba stopala nanesite antiperspirant - tako će ostati suva. Takođe, u većini prodavnica obuće pronaći ćete vodootporni sprej koji štiti cipele i čizme od vode, vlage, prljavštine i snega - vredi investirati i u njega.

Foto: Jutjub printskrin

 

A, evo i ruske vojne metode koja je laka, brza i jeftina i sa kojom nema zime - provereno "radi".

Naime, ispod originalnog uloška od čizama potrebno je dodati još jedan - onaj od kuhinjske alu-folije. Možete kupiti i posebnu reflektujuću alu foliju, koja se kupuje u prodavnicama za građevinski materijal, i koja daje još bolji efekat. Ipak, i obična folija će sasvim dobro poslužiti. Na foliji iscrtajte oblik tako što ćete pratiti oblik originalnog uloška, a potom to i isecite.

Glavna stvar je da uložak od folije stavite pre onog pravog, jer folija treba da izoluje hladnoću koja dolazi sa đona. Ako uradite suprotno, može doći do stvaranja kondenzacije, pa će se stopala oznojiti i zapariti.

Još bolji savet je da originalni uložak zamenite novim - onim od filca. To će ovaj trik kompletirati i ako nije obavezan, niti ključan korak.

(Blic Žena)

