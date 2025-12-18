Aleksić je preminuo u trebinjskoj Bolnici.

Aleksić je rođen 1956. godine u selu Bogdašići kod Bileće, a veći deo života je proveo u Sarajevu, gde je radio i studirao pravo.

Nakon ubistva starog svata ispred Stare crkve na Baščaršiji 1. marta 1992. godine, postao je komandant Novosarajevskog četničkog odreda sa sedištem na Grbavici, jedinice hrabrih srpskih i ruskih boraca.

Između ostalog, sa Novosarajevskim četničkim odredom je držao srpske položaje na Jevrejskom groblju, gde su se vodile najžešće borbe na liniji razgraničenja Srpsko Sarajevo - Sarajevo, između Vojske Republike Srpske i takozvane Armije BiH.

Nakon NATO bombardovanja Republike Srpske 1995. i potpisivanja Dejtonskog sporazuma, u martu 1996. je predvodio izlazak srpske vojske i stanovništva iz Grbavice i iznošenje krsta na Vraca i Miljeviće.

Za četničkog vojvodu ga je imenovao Vojislav Šešelj 13. maja 1993, kao i Momčilo Đujić 27. januara 1999. godine.

U Odbrambeno-otadžbinskom ratu je tri puta ranjavan.

Bio je aktivan član Ravnogorskog pokreta Republike Srpske.

Mesto i vreme sahrane biće naknadno saopšteni.

Oglasio se Dodik

Bivši predsednik Republike Srpske Milorad Dodik oglasio se povodom smrti vojvode Aleksića.

Kako je napisao na svom Iks profilu, Aleksić je bio čovek koji je svoju dužnost obavljao časno, odgovorno i posvećeno.

- Slavko Aleksić će ostati upamćen kao veoma hrabar i častan borac na sarajevsko-romanijskom ratištu - istakao je Dodik.

Danas nas je napustio vojvoda Slavko Aleksić, veliki patriota, koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji srpskog naroda. Čovjek koji je svoju dužnost obavljao časno, odgovorno i posvećeno.



On je uputio izraze najdubljeg saučešća porodici, saborcima i prijateljima.

- Neka mu je večna slava i hvala za sve što je učinio za svoj narod i otadžbinu - rekao je Dodik.

