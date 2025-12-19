Ovo ostrvo bilo je i povod za spor između Kenije i Ugande, jer obe zemlje tvrde da je Migingo u njihovom vlasništvu, iako se geografski nalazi na teritoriji Kenije.

Smatra se da su prvi stanovnici ostrva bili kenijski ribari Dalmas Tembo i DŽordž Kibebe, koji su se tamo nastanili 1991. godine. U to vreme ostrvo je bilo zaraslo u korov, a po njemu su gmizale brojne zmije. Ugandski ribar DŽozef Nsubuga ispričao je kasnije da je on zvanično započeo naseljavanje ostrva 2004. godine, kada je stigao na Migingo. Tada tamo, kako tvrdi, nije živeo niko, a zatekao je samo jednu napuštenu kuću.

Zbog izuzetno bogatih ribolovnih voda oko ostrva, Migingo je vremenom privukao ribare iz drugih afričkih zemalja, uključujući i Tanzaniju.

Prema zvaničnom popisu iz 2009. godine, ostrvo je imalo 131 stanovnika, ali su današnje procene i do osam puta veće.

Kuće su izgrađene jedna uz drugu, gotovo naslagane, a osim skromnih domova, na ostrvu danas postoje četiri kafića, javna kuća i apoteka.

Zanimljivo je i to da se tik uz Migingo nalazi znatno veće ostrvo Usingo, koje je gotovo potpuno nenaseljeno.

Stanovnici Miginga ne žele da se presele tamo jer veruju da Usingo posećuje demon, a ostrvo je i česta meta piratskih napada koji haraju Viktorijinim jezerom, najvećim tropskim jezerom na svetu.

