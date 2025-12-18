Hilari Klinton, supruga bivšeg američkog predsednika Bila Klintona, 1997. godine dobila je Gremi nagradu za najbolji album sa govornom rečju ili nemuzički album (Best Spoken Word or Non-Musical Album).

Nagrađeno delo jeste audio-verzija njene knjige "Potrebno je celo selo" (It Takes a Village).

Prilikom preuzimanja nagrade, tadašnja prva dama SAD se našalila da nije ni znala da ljudi koji "nemaju sluha" mogu dobiti Gremi.

Osim ove pobede, bila je nominovana u istoj kategoriji i 2004. godine za memoare "Živa istorija" (Living History), ali tada nije osvojila nagradu. Na dodeli 2018. godine pojavila se kao gost u skeču gde je čitala odlomke iz knjige o Donaldu Trampu.

Inače, Gremi nagrade su godišnje su nagrade za izuzetne doprinose u muzici i diskografiji, koju dodeljuje NARAS, američka Akademija za diskografsku umetnost i nauku (The National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc). Nagrade su ustanovljene 1959. godine.

Podsetimo, Hilari je supruga 42. predsednika Sjedinjenih Američkih Država Bila Klintona koji je obavljao ovu funkciju u dva mandata, od 1993. do 2001. godine. Ona je bila kandidat Demokratske partije za predsednika Sjedinjenih Američkih Država na izborima 2016. godine, a pobedio ju je upravo Donald Tramp.

Ratovi u bivšoj Jugoslaviji i Kosovo i Metohija

Može se reći da malo koji bračni par Srbi manje vole od Hilari i Bila, koji se uzima kao jedan od glavnih krivaca za NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju u proleće 1999. godine. Foto: Profimedia

Pored toga, Klintonov prvi mandat obeležili su ratovi na prostoru bivše Jugoslavije. Poznato je da je Klinton tokom 1993. i 1994. godine vršio pritisak na zapadnoevropske lidere da usvoje snažnu vojnu politiku protiv bosanskih Srba tokom rata u Bosni. Ova strategija naišla je na oštro protivljenje Ujedinjenih nacija, NATO saveznika i republikanaca u Kongresu, što je navelo Klintona da usvoji diplomatskiji pristup.

Godine 1995., američki i NATO avioni bombardovali su ciljeve bosanskih Srba da bi zaustavili napade na sigurne zone UN-a i izvršili pritisak na njih da sklope mirovni sporazum koji bi okončao rat u Bosni. Klinton je poslao američke mirovne snage u Bosnu krajem 1995. godine, kako bi podržao naknadni Dejtonski sporazum. Foto: D. Milovanović

Što se tiče situacije na Kosovu i Metohiji, usred obračuna sa albanskim separatistima u južnoj srpskoj pokrajini od strane Savezne Republike Jugoslavije, Klinton je odobrio upotrebu američkih oružanih snaga u kampanji NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. godine, pod nazivom Operacija Savezničke snage. Navedeni razlog za intervenciju je bio da se zaustavi etničko čišćenje, i ono što je Klintonova administracija označila kao genocid, Albanaca od strane jugoslovenskih antigerilskih vojnih jedinica. General Vesli Klark je bio vrhovni saveznički komandant NATO-a i nadgledao je misiju. Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kampanja bombardovanja je završena 10. juna 1999. godine.

Rezolucijom je Kosovo stavljeno pod upravu UN-a i odobreno je raspoređivanje mirovnih snaga u regionu. NATO je objavio da su svi njegovi vojnici preživeli borbu, iako su dvojica poginula u padu helikoptera Apača. Novinari su kritikovali izjave Klintonove administracije o genocidu kao lažne i umnogome preuveličane.

Foto: I. Marinković

Pre bombardovanja 24. marta 1999, procene su pokazale da je broj civila ubijenih u višegodišnjem sukobu na Kosovu bio približno 1.800, a kritičari su tvrdili da postoji malo ili nimalo dokaza o genocidu. U posleratnoj istrazi, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju je primetila „obrasce proterivanja i ogroman porast pljački, ubistava, silovanja, kidnapovanja i pljačke nakon što je NATO vazdušni rat počeo 24. marta“. Vrhovni sud Kosova pod nadzorom UN- a je 2001. godine presudio da se genocid (namera da se uništi jedan narod) nije dogodio, ali je priznao „sistematsku kampanju terora, uključujući ubistva, silovanja, paljevine i teška maltretiranja“ sa namerom da se nasilni odlazak albanskog stanovništva. Foto: Z. Jovanović

Termin „etničko čišćenje“ korišćen je kao alternativa „genocidu“ da označi ne samo etnički motivisano ubistvo, već i raseljavanje, iako kritičari tvrde da nema velike razlike. Slobodan Milošević, predsednik Jugoslavije u vreme zločina, na kraju je izveden pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu po optužbama koje uključuju zločine protiv čovečnosti i ratne zločine zbog njegove uloge u ratu. Preminuo je 2006. godine, pre završetka suđenja. Foto: Profimedia

Pored toga, drugi Klintonov mandat ostao je u senci ljubavne afere sa Monikom Levinski, koja se desila dok je stažirala u Beloj kući između 1995 i 1997. Afera i njene posledice, uključujući Klintonov impičment 2001. godine, postale su poznate kao skandal Klinton-Levinski. Foto: Profimedia

Napustio je mandat predsednika nekoliko meseci pre terorističkog napada u NJujorku na Kule Bliznakinje 11. septembra 2001. godine.

