Udari prete da potpuno onesposobe prenosne sisteme koji prenose električnu energiju sa zapada, gde se trenutno proizvodi većina ukrajinske električne energije, na istok, što bi podelilo zemlju na dva dela, reklo je nekoliko ljudi upoznatih sa krizom.

Preti energetski kolaps

- Ako ne idemo ka kolapsu, onda smo veoma blizu toga - rekao je visoki evropski diplomata za "Vašington post", govoreći pod uslovom anonimnosti.

Stručnjaci se slažu da je gotovo nemoguće predvideti tačno koliko bi napada bilo potrebno da Rusija uspe u svom cilju potpunog zamračenja dela Ukrajine, uključujući Kijev, jer će to zavisiti od toga koje su mete pogođene i da li Ukrajina ima rezervne zalihe za brze popravke.

Ipak, Ukrajina, koja je dugo patila od energetskih napada, svakako je u jednoj od najgorih pozicija do sada. Bombardovanje je takođe oslabilo već ograničene mogućnosti protivvazdušne odbrane, otkrivajući velike ranjivosti koje bi mogle otežati odbranu ostatka mreže.

U Kijevu, stanovnici već provode i do 16 sati dnevno bez struje, a preduzeća uglavnom rade na generatorima, prenosi Blic.

Rusija ne želi "energetsko primirje"

Jedno rešenje koje je predložio Kijev moglo bi biti primirje u energetskom sektoru, u kojem bi Rusija obustavila napade na energetski sistem, a Ukrajina napade dugog dometa na rusku naftnu i gasnu infrastrukturu.

Moskva je, međutim, saopštila da ne bi bila voljna da razmotri takvu meru. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija radi na "miru, a ne na prekidu vatre".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je "spreman" za prekid vatre u energetskom sektoru, ali da "Sjedinjene Države veruju da smo blizu sporazuma", koji tek kada bude sproveden u delo, može postaviti temelje za potpuni prekid vatre.

Iako su sati nestanka struje, zamračene ulice i buka dizel generatora uobičajene pojave u ratnom Kijevu, ove zime napadi deluju doslednije i jače.

Foto: Profimedia

Zamenik ukrajinskog ministra energetike Mikola Kolisnik rekao je da je Rusija u novembru lansirala blizu 5.000 dronova i raketa, u poređenju sa 2.000 mesečno na početku godine, uključujući stotine dronova i desetine raketa usmerenih na elektrane, prenosnu mrežu i gasnu infrastrukturu, često fokusirajući se na određeni region.

Vazdušni napadi su takođe češći, što omogućava manje vremena za sanaciju štete. Početkom decembra, radnici elektroenergetske kompanije uspeli su da smanje vreme nestanka struje u Kijevu na nešto više od dva sata dnevno, rekao je Kolisnik. Međutim, veliki napad tokom noći 5. decembra ponovo je kritično oštetio mrežu, a snabdevanje Kijeva električnom energijom je naglo palo.

Podela na istok i zapad

Pored podele ukrajinske elektroenergetske mreže na pola, Kremlj takođe "sprovodi još jednu strategiju stvaranja energetskih ostrva", rekao je evropski diplomata, u kojoj bi pojedini regioni "bili odsečeni od bilo kakve proizvodnje i isporuke električne energije, kao i od strane postojećeg prenosnog sistema".

Ukrajinski regioni na prvoj liniji fronta ili pored ruske granice pate još više, kažu zvaničnici.

- Rusi celog dana pokušavaju da napadnu energetska postrojenja tamo, od malih do velikih - rekao je Kolisnik.

Uprkos stalnim napadima i onome što zvaničnici kažu da izgleda kao jasan pokušaj da se prekine prenos električne energije između dve polovine zemlje, mreža i dalje radi.

Na korak do nestanka struje u Kijevu

- Sada smo na korak do potpunog nestanka struje u Kijevu - rekla je jedna osoba upoznata sa energetskom krizom.

Ali je bilo potrebno samo dva dana da se izvrše velike popravke tokom potpunog nestanka struje 2022. godine. Ako Ukrajina dobije zalihe za brze popravke i Rusija ne bombarduje iste lokacije više puta, popravke bi mogle da se dese brzo i neće biti "kraj sveta", dodao je zvaničnik. Foto: Profimedia

- Situacija bi bila mnogo gora da nije inženjerskih napora kompanije Ukrenergo - rekao je Mihailo Gončar, predsednik Centra za globalne studije Strategija 21 u Kijevu, istraživačkog centra koji se fokusira na energetska pitanja.

Ipak, rekao je, snabdevanje električnom energijom "biće nestabilno tokom zime, pa čak i proleća".

(Vašington post)

