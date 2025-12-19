Neretko se dešava da parkirate svoje vozilo na propisnom mestu, a da vas sutradan sačeka havarija.

Zbog toga je važno da budete upućeni u to šta treba da učinite, pre nego što izgubite svaku šansu za dobijanje moguće odštete.

- Najvažniji momenat je da ne pomerate automobil, napravite fotografije i pozovete policiju. Zbog čega? Zato što kada budete pozvali policiju, njihovo prvo pitanje biće ''Da li ste pomerali vozilo?'', ukoliko vaš odgovor bude ''Da'', često će se dogoditi da oni neće ni izaći na teren zato što nema dovoljno dokaza gde i na koji način je šteta nastala - objasnio je advokat Rodić i dodao:

- Oni bi u tom slučaju morali da prave zapisnik samo na osnovu vašeg iskaza, koji može da bude lažan. U najvećem broju slučajeva potraživanje ove vrste naknade štete služi i za prevare, zbog toga treba biti dodatno oprezan i iskoristiti svaki vid dokazivanja, kao, na primer, nadzorne kamere ili svedoke koji su bili prisutni, koji će takođe dati vid izjave na policijski zapisnik. Nakon izlaska policije na lice mesta, biće sastavljen zapisnik i pokrenuće se postupak gde će se utvrditi ko je zapravo oštetio vaše vozilo i iz koga će zapravo proisteći vaše pravo, vaš odštetni zahtev, gde ćete se obratiti osiguranju lica koja je štetu načinila.

BONUS VIDEO: