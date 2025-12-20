Vesna Zmijanac nedavno je napustila bolnicu u kojoj je pre nekoliko dana hospitalizovana, kada joj je urađena ozbiljna medicinska intervencija tokom koje su joj ugrađena tri stenta.

Situacija sa njenim zdravljem izgleda je bila opasnija nego što je iko mogao da zamisli, a trenutno se nalazi pod stalnim nadzorom lekara.

- Situacija je bila veoma teška, lekari su se borili da joj stabilizuju stanje i u jednom momentu je bila životno ugrožena. Srećom, reagovalo se na vreme. Sada je kod kuće, ali pod stalnim nadzorom lekara iz bolnice za kardiovaskularne bolesti. Očekuje se da rehabilitacija potraje kako bi se u potpunosti oporavila - kaže izvor za "Informer". Foto: N. Skenderija

NJoj je, kako prenosi Informer, releno da je neophodno da odmara.

- Rečeno joj je da ne bi smela da nastupa i da mora da se odmara, ali Vesna je poznata kao veliki profesionalac i nije želela da otkaže novogodišnji nastup - zaključuje izvor.

(Informer)

BONUS VIDEO: